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Uzman Onbaşı Ragıp Soylu Coşkun'un şehadet haberi Elazığ'daki ailesine ulaştı

Suriye'nin İdlib kentindeki Bahar Kalkanı Harekatı'nda rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit düşen Uzman Onbaşı Ragıp Soylu Coşkun'un Elazığ'ın Baskil ilçesindeki baba ocağına şehadet haberi ulaştı. Şehit Coşkun, yarın memleketi öğlen namazına mükeakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak

elazığ şehit haberi
HABERTURK.COM

Mustafa Uc'un haberine göre, Suriye'nin İdlib kentinde başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nda rejim unsurlarının hain saldırısı sonucu 2 asker şehit oldu, 6 asker yaralandı. Şehit askerlerden Piyade Uzman Onbaşı Ragip Soylu Coşkun'un şehadet haberi, Baskil ilçesi Karaali Köyü'nde yaşayan Elazığ'da yaşayan ailesine verildi.  

Şehit Uzman Onbaşı Ragip Soylu Coşkun'un naaşı 5 Mart Perşembe günü Mevlana Camii'nde öğlen namazına mükeakip kılınacak cenaze namazının ardından Karaali Köyü'ne aile mezarlığına defnedilecek.

 

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