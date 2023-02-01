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Uzmanından Strep A bakterisi uyarısı: Türkiye genetik yatkınlıkta orta risk grubunda

Halk arasında Beta mikrobu olarak da bilinen Strep A bakteri enfeksiyonlarının son aylarda Türkiye'de daha sık görüldüğünü bildiren Prof. Dr. Selami Süleymanoğlu, "Maalesef bizim ülkemiz genetik yatkınlık açsından orta riskli gurupta yer almaktadır. Dolayısıyla hastaların erken dönemde tanınması ve uygun zamanda tedavi edilmesi ülkemizde çok daha önemlidir. Okullar, kreşler gibi kalabalık ortamlar en sık bulaşmanın gerçekleştiği yerlerdir" dedi

Uzmanından Strep A bakterisi uyarısı: Türkiye genetik yatkınlıkta orta risk grubunda
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DHA

Strep A bakteri enfeksiyonlarının çocuklarda en sık farenjit (boğaz iltihabı) şeklinde kendini gösterdiğini söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Selami Süleymanoğlu, salgının özellikle çocuk ve ergenlerde daha etkili olduğu görülmektedir. En sık 5 ila 15 yaş arasındaki çocukları etkilemekle birlikte her yaşta hastalık yapabilir" dedi.

En sık şikâyetin boğaz ağrısı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Süleymanoğlu, "Boğaz ağrısıyla beraber ateş, boyunda şişme diğer bulgularıdır. Küçük çocuklarda boğaz ağrısı daha az görülürken; ateşin yanında öksürük, burun akıntısı, gözlerde kızarıklık, iştahsızlık daha belirgin şikâyetlerdir" diye konuştu.

TÜRKİYE ORTA RİSKLİ GRUPTA

Tanı ve tedavinin önemine değinen Prof. Dr. Süleymanoğlu, "Boğaz ağrısı, boğazda kızarıklık, ateş gibi belirtilerde tanı koymak kolaydır ancak hastalık bulguları her zaman belirgin olmayıp önemli bir hasta grubu hiç şikâyet olmadan veya çok hafif geçirebilmektedir. Bu nedenle hastalığın saptanmasında şikâyetlerin dinlenip, muayene edilmesinin yanında bazı testleri de yapmak gerekebilmektedir" dedi.

Hastalığı tanımanın önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Süleymanoğlu, "Eğer hastalık ilk günlerde tanınmaz ve uygun tedavi edilmezse birçok hastalığa sebep olabilir. Bu hastalıklara romatizmal kalp hastalığı, kızıl, glomerülonefrit denilen bir böbrek hastalığı, son günlerde ülkemizde bir çocuğun ölümüne yol açan streptokokal toksik şok sendromu, PANDAS denilen sinir sistemi hastalığı örnek gösterilebilir. Bu hastalıklardan belki de en önemlisi romatizmal kalp hastalığıdır ki bu hastalığın gelişmesindeki en önemli faktör genetik yatkınlıktır. Maalesef bizim ülkemiz genetik yatkınlık açsından orta riskli gurupta yer almaktadır. Dolayısıyla hastaların erken dönemde tanınması ve uygun zamanda tedavi edilmesi ülkemizde çok daha önemlidir" ifadelerini kullandı.

OKULLAR VE KREŞLER BULAŞIN EN SIK GERÇEKLEŞTİĞİ YERLER

Strep A bakteri enfeksiyonunun bulaş yollarına değinen Prof. Dr. Süleymanoğlu, "Hastalık, hava yoluyla bulaşmakta ve hastalığın özellikle kapalı alanlarda, kalabalık arasında bulaşması kolaylaşmaktadır. Okullar, kreşler gibi kalabalık ortamlar en sık bulaşmanın gerçekleştiği yerlerdir" dedi.

Prof. Dr. Süleymanoğlu, "Hastalığın tedavisi için doktorun önerdiği ilaçları uygun sürede ve eksiksiz kullanmaya dikkat edilmelidir. Tedavi başlandıktan sonra ilk 48 saat bulaştırmaya devam edeceği unutulmamalı ve bu süre içerisinde kalabalık ortamlardan uzak tutulmalıdır" dedi.

Salgınları kontrol altında tutabilmek için yapılması gerekenlerin altını çizen Prof. Dr. Süleymanoğlu, "Maske kullanmak, el temizliği ve genel hijyenik kurallara uymak, hasta olanların toplumdan uzak durmaları salgınların kontrol altına alınmasında çok önemlidir" ifadelerini kullandı.

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