Bazı teknoloji marketleri, akıllı telefonlar için uzun dönemli kiralama dönemini başlattı.

Kiralama işlemi kapsamında kullanıcıya sıfır ve üretici garantisinde akıllı telefonlar veriliyor. Kiralanacak ürünün kutusu ilk kez kiralama esnasında açılıyor. Akıllı telefonlar, 12, 18 veya 24 ay gibi sürelerle kiralanabiliyor.

Kiralama öncesinde tüketicinin kredi notuna bakılırken kimlik bilgilerinin de eksiksiz verilmesi gerekiyor. Kiralama süresi sonunda talep eden kişi, bu cihazı modeline göre belirli bir ücret ödeyerek satın alabilecek ancak telefonların kiralama süresi uzatılamayacak.

"SATIN ALMA İLE KİRALAMA BEDELİ MUKAYESE EDİLMELİ" Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Küçük, akıllı telefon kiralama uygulamasının tüketiciler açısından bazı olumsuz yönlerinin olabileceğine işaret etti. REKLAM Küçük, tüketicilerin kiraladığı telefon için ödeyecekleri bedelin, satın aldıklarında ödediklerinden daha yüksek olabileceğini belirterek, telefon kiralayacak tüketicilerin satın alma ile kiralama bedeli arasındaki farkı mukayese etmelerinin gerektiğine dikkati çekti. Kiralanmış telefonların veri gizliliği açısından da bazı mağduriyetlere sebep olabileceğini dile getiren Küçük, "Tüketicilerin kiraladığı akıllı telefona yükledikleri gizli ve kişisel bilgilere dikkat etmesi gerekiyor. Bazı vatandaşlar, bu telefonları kiralama süreci sonunda satın almayacak, bu durumda kaydedilen kişisel bilgi ve verilerin mutlaka sıfırlanmasında yarar var. Sıfırlanmayan bilgi ve veriler, ilerleyen süreçte tüketiciye olumsuz yansıyabilir." dedi.