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Uzmanlar endişeli! Tedaviye direnen varyant BQ1'e dikkat!

Uzmanlar yeni bir Omicron türü olan BQ1'e karşı uyarılarda bulundu. 50 ülkede tespit edilen BQ1'in bağışıklığı baskılanmış kişiler için büyük bir zorluk oluşturabileceğinden endişe duyduklarını ifade edildi

Uzmanlar endişeli! Tedaviye direnen varyant BQ1'e dikkat!
Uzmanlar endişeli! Tedaviye direnen varyant BQ1'e dikkat!
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HABERTURK.COM

50 ülkede tespit edilen yeni bir Omicron türü, mevcut Covid tedavilerine karşı direnç gösteriyor.

Mirror'da yer alan habere göre, Virolog Dr. Connor Bamford, son haftalarda BQ1 varyantıyla ilgili haberleri takiben insanları uyanık olmaları gerektiği konusunda uyardı.

"BİRAZ ENDİŞELENMEK GEREK"

Bu konuda biraz endişelenmek gerektiğini belirten Bamford, "Sürekli olarak, hala yayılabilen ve bağışıklığımızı biraz aşabilen farklı varyantların, yeni varyantların ortaya çıktığını görüyoruz ve dalgaların daha fazlasının meydana geldiğini görmeye devam edeceğiz" dedi.

Bazı uzmanlar, BQ1 varyantının, bağışıklığı baskılanmış kişiler için büyük bir zorluk oluşturabileceğinden korkuyor; çünkü bağışıklığı baskılanmış kişilerde enfeksiyonu önlemek ve tedavi etmek için uygulanan tedavilerin BQ1'e karşı işe yaramayacağı anlaşıldı.

SEMPTOMLAR DİĞER COVID VARYANTLARINA BENZER

BQ1 semptomları diğer Covid-19 varyantlarına benzer; ateş, öksürük, bitkinlik, tıkanıklık, boğaz ağrısı, mide bulantısı, ishal ve baş ağrılarını içeriyor.

Varyant hakkında pek bilgi bilinmiyor; ancak hastalığın şiddeti diğer Omicron suşlarına benziyor ve orijinal ve delta varyantlarından daha hafif.

Dr. Bamford, virüsün en kötü etkilerine karşı en iyi korumanın mevcut aşılar olduğunu söyleyerek şunları söyledi: "Oldukça iyi durumdalar ve bu güçlendiricilere sahibiz. Endişe edilecek bir şey ama çok da paniğe kapılmamak gerekiyor."

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre BQ1, şu anda küresel olarak dolaşan Omicron varyantının 300'den fazla alt soyu arasında yer alıyor ve bunların çoğu doğrudan BA5'in soyundan geliyor.

Öte yandan yeni araştırmalar, Covid geçiren kişilerin enfeksiyondan sonraki aylar ve yıllarda karaciğer hasarından muzdarip olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu gösterdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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