Mardin'de olay, Derik ilçesi kırsal Konuk Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; arkadaşlarıyla buluşmak için evden çıkan Selahattin Karayel’den (13) bir daha haber alınamadı.

KAYIP İHBARINDA BULUNULDU

Ailesinin ihbarıyla bölgeye jandarma ve AFAD arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

GECE GÜNDÜZ KÜÇÜK ÇOCUK ARANDI

Önceki akşam saatlerinde başlatılan arama çalışmaları, dün de devam etti. Ekipler, bölgedeki aramalarda kadavra köpeklerini de kullandı.

ARKADAŞLARININ İFADELERİ ALINDI

Selahattin Karayel’i arama çalışmaları sürerken, en son birlikte görüldüğü 3 arkadaşı, bilgilerine başvurulmak amacıyla ifade işlemleri için karakola götürüldü.

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MISIR TARLASINDA SİLAHLA VURULMUŞ HALDE ÖLÜ BULUNDU

Küçük çocuk, saatler sonra mısır tarlasında silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerindeki incelemesinin ardından Karayel’in cenazesi, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma derinleştirildi.

KUZENİ AV TÜFEĞİYLE VURDUĞUNU İTİRAF ETTİ

Kayıp olarak aranan Selahattin Karayel’in cansız bedeninin yerini, kuzeni D.K.’nin (16) gösterdiği öğrenildi.

Karayel'i, yanlışlıkla av tüfeğiyle vurduğunu itiraf ettiği belirtilen D.K., gözaltına alındı. D.K.'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.