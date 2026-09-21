Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        3.Sayfa
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Bir av tüfeği iki çocuğun hayatına mâl oldu

        Bir av tüfeği iki çocuğun hayatına mâl oldu

        Mardin'in Derik ilçesinde kaybolan 13 yaşındaki Selahattin Karayel'i bulmak için arama çalışması başlatıldı. Küçük çocuk, bir mısır tarlasında öldürülmüş halde bulundu. Soruşturma derinleştirildi. Gözaltına alınan Karayel'in 16 yaşındaki kuzeni D.K., av tüfeğiyle oynarken kuzenini yanlışlıkla vurduğunu itiraf etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21 Eylül 2026 - 07:53 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Bir av tüfeği iki çocuğun hayatına mâl oldu

        Mardin'de olay, Derik ilçesi kırsal Konuk Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; arkadaşlarıyla buluşmak için evden çıkan Selahattin Karayel’den (13) bir daha haber alınamadı.

        KAYIP İHBARINDA BULUNULDU

        Ailesinin ihbarıyla bölgeye jandarma ve AFAD arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

        GECE GÜNDÜZ KÜÇÜK ÇOCUK ARANDI

        Önceki akşam saatlerinde başlatılan arama çalışmaları, dün de devam etti. Ekipler, bölgedeki aramalarda kadavra köpeklerini de kullandı.

        ARKADAŞLARININ İFADELERİ ALINDI

        Selahattin Karayel’i arama çalışmaları sürerken, en son birlikte görüldüğü 3 arkadaşı, bilgilerine başvurulmak amacıyla ifade işlemleri için karakola götürüldü.

        REKLAM

        MISIR TARLASINDA SİLAHLA VURULMUŞ HALDE ÖLÜ BULUNDU

        Küçük çocuk, saatler sonra mısır tarlasında silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerindeki incelemesinin ardından Karayel’in cenazesi, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma derinleştirildi.

        KUZENİ AV TÜFEĞİYLE VURDUĞUNU İTİRAF ETTİ

        Kayıp olarak aranan Selahattin Karayel’in cansız bedeninin yerini, kuzeni D.K.’nin (16) gösterdiği öğrenildi.

        Karayel'i, yanlışlıkla av tüfeğiyle vurduğunu itiraf ettiği belirtilen D.K., gözaltına alındı. D.K.'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #mardin
        #Derik
        #mardin haberleri
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Adana'da 5 büyüklüğünde deprem
        Adana'da 5 büyüklüğünde deprem
        TOKİ'nin indirim kampanyası yarın başlıyor
        TOKİ'nin indirim kampanyası yarın başlıyor
        Almanya'da kritik seçim gecesi
        Almanya'da kritik seçim gecesi
        Merz görevde kalacağının mesajını verdi
        Merz görevde kalacağının mesajını verdi
        Fenerbahçe tarihinde bir ilk!
        Fenerbahçe tarihinde bir ilk!
        Aksaray için elektrikli kamyon sinyali
        Aksaray için elektrikli kamyon sinyali
        Bir kadın daha katledildi
        Bir kadın daha katledildi
        "Bu şekilde lig bitmez!"
        "Bu şekilde lig bitmez!"
        Bir av tüfeği iki çocuğun hayatına mâl oldu
        Bir av tüfeği iki çocuğun hayatına mâl oldu
        Karadeniz ve Akdeniz için sağanak yağmur uyarısı!
        Karadeniz ve Akdeniz için sağanak yağmur uyarısı!
        Süper Lig'in yeni lideri Amed!
        Süper Lig'in yeni lideri Amed!
        Çalışan çocuk yetim aylığı alabilir mi?
        Çalışan çocuk yetim aylığı alabilir mi?
        BM için ABD'de
        BM için ABD'de
        Mirası nasıl paylaşılacak?
        Mirası nasıl paylaşılacak?
        Tera Portföy'den fon ödemelerine ilişkin açıklama
        Tera Portföy'den fon ödemelerine ilişkin açıklama
        Aşıklar ilk kez görüntülendi
        Aşıklar ilk kez görüntülendi
        Atina'dan ilham verici mesajlar
        Atina'dan ilham verici mesajlar
        Açıklama yaparken ağladı
        Açıklama yaparken ağladı
        "Beş kere de evlenebilirim"
        "Beş kere de evlenebilirim"
        Sabancı, COP31'in elektrifikasyon partneri oldu
        Sabancı, COP31'in elektrifikasyon partneri oldu