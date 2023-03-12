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Uzmanlar mutlaka tüketin diyor! Kalp krizini önleyen 7 besin!

Kalp krizi, birçok insanın hayatını yaş dinlemeksizin tehdit ediyor. Kalbi besleyen damarlarda yağ yapısındaki plak oluşumu kalp krizine sebep oluyor ve krizden sonraki ölümlerin birçoğu kriz başladıktan birkaç saat içerisinde gerçekleşiyor. Uzmanlar, kalp sağlığını korumak için besin takviyesinin önemini sık sık vurguluyor ve bunun kalp krizi riskini azalttığının altını çiziyor. İşte kalp krizi riskini azaltan besinler…

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  • Uzmanlar mutlaka tüketin diyor! Kalp krizini önleyen 7 besin!

    Kalp krizi göğüs ağrısı ve göğüste rahatsızlık belirtisiyle ortaya çıkar. Kişi göğüste sıkışma, rahatsız edici baskı hisseder. Kalp krizini etkileyen beslenme, hareket, stres gibi birçok neden bulunur.  Uzmanlar kalp krizi riskini azaltabilecek besinler konusunda kişilere tavsiyelerde bulunuyor. İşte kalp krizi riskini azaltacak besinler…
  • Uzmanlar mutlaka tüketin diyor! Kalp krizini önleyen 7 besin!

    CEVİZ

    Günde bir avuç ceviz yemek kalp sağlığını korur ve kolestrol seviyesini düşürür. Kalp atardamarlarındaki iltihaplanmaya karşı koruma sağlayan ceviz, birçok hastalığı da önlemektedir. Ara öğünlerde yenmesi önerilir.
  • Uzmanlar mutlaka tüketin diyor! Kalp krizini önleyen 7 besin!

    ZEYTİNYAĞI

    Ezilmiş zeytinlerden yapılan zeytinyağı, kalp sağlığı açısından oldukça sağlıklıdır. Antioksidan bakımından da zengin olan zeytinyağı, kalp damar sağlığını korur. Salatalarda mutlaka zeytinyağı kullanılması uzmanlar tarafından önerilmektedir.
  • Uzmanlar mutlaka tüketin diyor! Kalp krizini önleyen 7 besin!

    SOMON BALIĞI

    Omega-3 açısından zengin olan somon kalp krizini önleyen besinler arasında yer alıyor. Somon, kalp ritmi bozukluklarını düzenliyor, kan basıncını düzenliyor. Haftada 2 porsiyon tüketilmesi öneriliyor.
  • Uzmanlar mutlaka tüketin diyor! Kalp krizini önleyen 7 besin!

    PORTAKAL

    Portakal kötü huylu kolestrol ile savaşır ve kan basıncını düşürür. İçerisinde potasyum bulunur. Tansiyonu düşürür. Katkısız portakal suyu kalp sağlığı açısından oldukça faydalıdır. Uzmanlar günde 1 bardak portakal suyu içilmesinin kalp damar sağlığı açısından faydalı olduğunu söylemektedir.
  • Uzmanlar mutlaka tüketin diyor! Kalp krizini önleyen 7 besin!

    KİRAZ

    Antioksidan bakımından zengin olan kiraz ve vişne, günde 1 avuç tüketildiği zaman vücudu toksinlerden arındırır, kolestrol ve kan şekerini düşürür. İçeriğinde A vitamini barındırdığı için kap sağlığına oldukça faydalıdır.
  • Uzmanlar mutlaka tüketin diyor! Kalp krizini önleyen 7 besin!

    YULAF EZMESİ

    Tok tutan yulaf ezmesi, kan şekerini sabit tutar ve diyabetli kişilere de önerilir. Lifli olduğu için kötü kolestrol düşürür, bu şekilde de kalp sağlığını korur. 
  • Uzmanlar mutlaka tüketin diyor! Kalp krizini önleyen 7 besin!

    YOĞURT

    Az yağlı yoğurt tüketmek, yüksek tansiyonu kontrol eder ve bu vesileyle kalp sağlığını korur. Potasyum ve kalsiyum bakımından zengin olan yoğurt, ev yapımı olursa daha sağlıklıdır.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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