Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Anne ve Çocuk
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Uzmanlar uyarıyor! Uzun süre oturmak vücuda zarar veriyor!

        Uzmanlar uyarıyor! Uzun süre oturmak vücuda zarar veriyor!

        Günümüzde teknolojinin hızla ilerlemesi, insanların hayat tarzlarında önemli değişikliklere yol açtı. Özellikle ofis çalışanları ve bilgisayar başında uzun süre geçiren bireyler, günün büyük bir kısmını oturarak geçiriyor. Ancak, uzmanlar bu alışkanlığın vücuda ciddi zararlar verdiği konusunda uyarıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2024 - 15:01 Güncelleme: 12.01.2024 - 15:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Modern yaşamın getirdiği hareketsizlik, fiziksel sağlığımız üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir. Uzun süreli oturma alışkanlığı, birçok sağlık sorununa davetiye çıkarabilir. Bu noktada, uzmanlar tarafından yapılan uyarılar, oturmanın zararlarını vurgulayarak insanları bilinçlendirmeyi amaçlıyor.

        2

        UZUN SÜRELİ OTURMAK VÜCUDA ZARAR VERİYOR

        Duruş bozuklukları ve bel ağrıları: Uzun süreli oturmak, özellikle bilgisayar başında çalışanlar için yaygın bir duruş bozukluğu kaynağıdır. Yanlış oturuş pozisyonu, zamanla omurga sağlığını olumsuz etkileyebilir ve bel ağrılarına yol açabilir. Uzmanlar, doğru oturuş alışkanlıklarının benimsenmesi gerektiğini vurgulayarak, bel ağrılarının önlenmesine dikkat çekiyor.

        3

        Metabolizma hızının düşmesi: Sürekli oturmak, metabolizma hızının düşmesine ve kilo artışına zemin hazırlayabilir. Hareketsizlik, vücudun enerji harcamasını azaltarak kilo kontrolünü zorlaştırabilir. Uzmanlar, düzenli aralıklarla kısa egzersizlerin yapılmasını ve kan dolaşımını artırmanın önemini vurguluyor.

        4

        Dolaşım problemleri: Uzun süre oturmak, bacaklarda dolaşım problemlerine neden olabilir. Kanın düzensiz şekilde dolaşması, bacaklarda şişmeye ve varis oluşumuna yol açabilir. Bu durum, ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceğinden uzmanlar düzenli aralıklarla kalkıp hareket etmeyi öneriyor.

        5

        Kalp sağlığını tehdit ediyor: Hareketsiz bir yaşam tarzı, kalp sağlığını ciddi şekilde etkileyebilir. Uzun süre oturmak, kalp hastalıkları riskini artırabilir. Uzmanlar, kardiyovasküler sağlığı korumak için düzenli egzersiz yapmanın yanı sıra oturarak geçirilen süreyi azaltmanın önemini vurguluyor.

        6

        Zihinsel sağlığı etkiliyor: Sadece fiziksel sağlığı değil, aynı zamanda zihinsel sağlığı da olumsuz etkileyebilir. Uzun süreli oturmak, stres seviyelerini artırabilir, odaklanmayı zorlaştırabilir ve genel zihinsel sağlığı olumsuz etkileyebilir. Uzmanlar, düzenli mola vermenin ve kısa yürüyüşlerin zihinsel tazelik sağlayabileceğini belirtiyor.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        7 sanık hakim karşısında! Yüzleşme zamanı!
        7 sanık hakim karşısında! Yüzleşme zamanı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayımızı açıklayacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayımızı açıklayacağız
        ABD ve İngiltere, Yemen'de Husi hedeflerini vurdu
        ABD ve İngiltere, Yemen'de Husi hedeflerini vurdu
        Bursa'da otobüs terminalinde yangın paniği!
        Bursa'da otobüs terminalinde yangın paniği!
        "İçerideki kavga!"
        "İçerideki kavga!"
        'Mansur başkan ile sıkıntım olmadı, asla olmaz'
        'Mansur başkan ile sıkıntım olmadı, asla olmaz'
        Meslek eğitiminin lise eğitimindeki payı ne oldu?
        Meslek eğitiminin lise eğitimindeki payı ne oldu?
        "Elektronik ödemeleri takibe aldık"
        "Elektronik ödemeleri takibe aldık"
        İsrail'e 'soykırım davası'nda kritik gün
        İsrail'e 'soykırım davası'nda kritik gün
        Emekliye ilave zam hazırlığı
        Emekliye ilave zam hazırlığı
        Türk futbolunda yabancı sınırının tarihi
        Türk futbolunda yabancı sınırının tarihi
        Yine, yeniden! Pandemi tedbirleri geri dönüyor
        Yine, yeniden! Pandemi tedbirleri geri dönüyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Zorunlu trafik sigortasına yüzde 10 zam
        Zorunlu trafik sigortasına yüzde 10 zam
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        Karadeniz'de feci kaza! Türk mürettebat kayboldu
        Karadeniz'de feci kaza! Türk mürettebat kayboldu
        Aylardır aranıyordu... Nihayet bulundu
        Aylardır aranıyordu... Nihayet bulundu
        2023'ün en beğenileni
        2023'ün en beğenileni
        Emekliye ilave zam gelecek hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak
        Emekliye ilave zam gelecek hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak
        Rade Krunic bugün geliyor!
        Rade Krunic bugün geliyor!