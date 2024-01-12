Uzmanlar uyarıyor! Uzun süre oturmak vücuda zarar veriyor!

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Dolaşım problemleri: Uzun süre oturmak, bacaklarda dolaşım problemlerine neden olabilir. Kanın düzensiz şekilde dolaşması, bacaklarda şişmeye ve varis oluşumuna yol açabilir. Bu durum, ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceğinden uzmanlar düzenli aralıklarla kalkıp hareket etmeyi öneriyor.

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Kalp sağlığını tehdit ediyor: Hareketsiz bir yaşam tarzı, kalp sağlığını ciddi şekilde etkileyebilir. Uzun süre oturmak, kalp hastalıkları riskini artırabilir. Uzmanlar, kardiyovasküler sağlığı korumak için düzenli egzersiz yapmanın yanı sıra oturarak geçirilen süreyi azaltmanın önemini vurguluyor.

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Zihinsel sağlığı etkiliyor: Sadece fiziksel sağlığı değil, aynı zamanda zihinsel sağlığı da olumsuz etkileyebilir. Uzun süreli oturmak, stres seviyelerini artırabilir, odaklanmayı zorlaştırabilir ve genel zihinsel sağlığı olumsuz etkileyebilir. Uzmanlar, düzenli mola vermenin ve kısa yürüyüşlerin zihinsel tazelik sağlayabileceğini belirtiyor.

Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

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