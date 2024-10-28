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        Uzmanlardan Adana depremi açıklaması: "Adana adına faydalı depremlerdir"

        Adana'nın Kozan ilçesinde dün saat 20.07'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Adana'nın yanı sıra Osmaniye, Gaziantep ve Kayseri'de de hissedilen sarsıntının ardından bazı vatandaşlar sokağa çıktı. Jeofizik Yüksek Mühendisi Melih Baki, "Bunlar Adana adına faydalı depremlerdir. Enerjinin boşalması demektir" değerlendirmesinde bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 09:45 Güncelleme: 28.10.2024 - 09:47
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        Uzmanlardan Adana depremi açıklaması
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        Adana'nın Kozan ilçesinde dün saat 20.07'de 5 büyüklüğündeki deprem meydana geldi.

        20,13 kilometre derinlikte meydana gelen deprem nedeniyle vatandaşlar panikle sokaklara çıkarken deprem, Adana ve çevre illerde de hissedildi.

        BUNLAR ADANA ADINA YARARLI DEPREMLERDİR

        Depremden sonra İhlas Haber Ajansı'na konuşan Jeofizik Mühendisleri Odası Genel Merkez Onur Kurulu Üyesi Jeofizik Yüksek Mühendisi Melih Baki, "Bunlar Adana adına faydalı depremlerdir. Enerjinin boşalması demektir. 5 büyüklüğüne kadar olan depremler böyle nitelendirilebilir. Felaket tellallarına kulak asmayın, en fazla bu büyüklükte artçı depremler devam eder ve zamanla da azalır. Bir deprem meydana gelirse o bölge uzun bir süre rahatlayacaktır" dedi.

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        #adana
        #Deprem
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