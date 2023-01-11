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Haberler Sağlık Grip oranları arttı uzmanlardan grip aşısı uyarısı geldi - Sağlık Haberleri
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Uzmanlardan riskli gruplara gribal enfeksiyonlara karşı aşı uyarısı

Son günlerde grip enfeksiyonunun yaygın olarak görüldüğüne işaret eden uzmanlar, riskli gruplara gribal enfeksiyonlara karşı aşı olma uyarısında bulundu. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Dilek Yekenkurul, en güzel korunma yolunun aşı yaptırmak olduğunu, grip bulguları olan kişilerin ve etrafındakilerin maske takması, el hijyenine dikkat etmesi gerektiğini kaydetti

Grip oranları arttı uzmanlardan grip aşısı uyarısı geldi - Sağlık Haberleri
AA

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Dilek Yekenkurul, yaptığı yazılı açıklamada, gribi, influenza virüsünün neden olduğu bir solunum yolu enfeksiyonu olarak tanımlayarak, bunun boğaz, burun ve bazen akciğerlere yerleşip enfeksiyona neden olabildiğine dikkati çekti.

Son günlerde grip enfeksiyonunun yaygın olarak görüldüğüne işaret eden Yekenkurul, "Kış mevsiminde; açık alanların tercih edilmemesi, soğuk havada burun epitelinde virüslerin hızlı çoğalması, kapalı ve kalabalık ortamlarda sık bulunma, güneş ışınlarının azalması, odaların sık sık havalandırılmaması gibi nedenlerle sıklıkla RSV (Respiratuar Sinsityal Virus) ve influenza gibi solunum sistemini etkileyen virüsleri görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Yekenkurul, son dönemde tespit edilmiş yeni bir virüs olmadığını aktararak, "Pandemi döneminde ayrı yaşadığımız için grip gibi viral enfeksiyonları çok görmedik. Bu yüzden vücudumuz alışık olmadığımız bir virüs gibi tepki verebilir ve ağır atlatabiliriz. Ayrıca grip dışında nezle yapan diğer virüsleri de veya Kovid-19 enfeksiyonunu da görebiliyoruz hatta birlikte enfekte edebiliyor. Böyle bir durumda ağır semptomlar oluşabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19'un viral bir hastalık olduğunu ve grip ile benzer semptomlar gösterdiğini belirten Yekenkurul, bu sebeple sadece bulgulara göre tanı koymanın zor olduğunu, aile hekimi, göğüs hastalıkları uzmanı veya enfeksiyon hastalıkları uzmanı gibi konuyla ilgili bir hekime başvurulması gerektiğini vurguladı.

Yekenkurul, influenza virüsünün normalde bağışıklık sistemi tarafından kontrol altına alındığını ancak özellikle kronik hastalıkları olan veya bağışıklık sistemi düşük hastalarda ağır enfeksiyonlara hatta ölümlere sebep olabilen bir virüs olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Bağışıklık sistemi normal olan veya risk faktörü olmayan insanlarda tehlikeli olmayan bir hastalıktır. Baş ağrısı, ateş, kas-eklem ağrısı, öksürük gibi bulgular görülebilir. 5 yaş altı veya 65 yaş üstü kişiler, gebeler, böbrek, kalp, akciğer, karaciğer hastalığı veya diyabet gibi kronik hastalığı olanlar, immün sistemi zayıflatan kronik hastalığı olanlar risk altındadır. Grip diğer bazı hastalıklarla karışabileceği için tanının bir hekim tarafından konulması gerekir. Bu yüzden grip semptomları olan herkes hekime başvurmalıdır. Özellikle risk faktörü olan kişiler veya düşmeyen ateş, nefes darlığı, bilinç bozukluğu, düşkünlük, iyileşememe gibi durumlarda acil olarak başvurulmalıdır."

Gribin aşısı olan bir hastalık olduğuna değinen Yekenkurul, en güzel korunma yolunun aşı yaptırmak olduğunu, grip bulguları olan kişilerin ve etrafındakilerin maske takması, el hijyenine dikkat etmesi gerektiğini kaydetti.

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