Üzüm bağındaki ağaca kulübe 'kondurdu'
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinin Tırazlar Mahallesi'nde Ali Dölek isimli üzüm üreticisi, bağın kenarında bulunan dut ağacına ahşap kulübe yaptı
Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Tırazlar Mahallesi'nde yaşayan Ali Dölek isimli üretici, üzüm bağının kenarında bulunan dut ağacına, yaklaşık 4 yıl önce kulübe yaptı.
Tırazlar Mahallesi ile Çimentepe Mahallesi arasındaki kulübe yoldan geçenlerin dikkatini çekiyor.
Pandemi döneminde yaptığı kulübenin oldukça fazla ilgi gördüğünü anlatan Ali Dölek, "Burayı dört yıl öncesi pandemi zamanında yaptım.
Bağda çalışınca öğle yemeğimi burada yemekteyim ve burada istirahat ediyorum. Yorgunluğum gidiyor. Burası için 4 yıl önce 4 bin liralık masraf ettim" dedi.
'Ağaçkondu' evde misafir olan Mustafa İncekara ise, "Gerçekten çok rahat ve havadar bir yer olmuş burası.
Hem yolu hem de üzüm bağını rahatlıkla görebiliyorum. Oldukça havadar olmuş. Sıcak günlerde serinlemek için oldukça ideal bir yer" diye konuştu.