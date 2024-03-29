Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Üzüm bağındaki ağaca kulübe 'kondurdu'

        Üzüm bağındaki ağaca kulübe 'kondurdu'

        Manisa'nın Sarıgöl ilçesinin Tırazlar Mahallesi'nde Ali Dölek isimli üzüm üreticisi, bağın kenarında bulunan dut ağacına ahşap kulübe yaptı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 10:25 Güncelleme: 29.03.2024 - 10:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Tırazlar Mahallesi'nde yaşayan Ali Dölek isimli üretici, üzüm bağının kenarında bulunan dut ağacına, yaklaşık 4 yıl önce kulübe yaptı.

        2

        Tırazlar Mahallesi ile Çimentepe Mahallesi arasındaki kulübe yoldan geçenlerin dikkatini çekiyor.

        3

        Pandemi döneminde yaptığı kulübenin oldukça fazla ilgi gördüğünü anlatan Ali Dölek, "Burayı dört yıl öncesi pandemi zamanında yaptım.

        4

        Bağda çalışınca öğle yemeğimi burada yemekteyim ve burada istirahat ediyorum. Yorgunluğum gidiyor. Burası için 4 yıl önce 4 bin liralık masraf ettim" dedi.

        5

        'Ağaçkondu' evde misafir olan Mustafa İncekara ise, "Gerçekten çok rahat ve havadar bir yer olmuş burası.

        6

        Hem yolu hem de üzüm bağını rahatlıkla görebiliyorum. Oldukça havadar olmuş. Sıcak günlerde serinlemek için oldukça ideal bir yer" diye konuştu.

        7
        #dut ağacı
        #Ağaç ev
        #kulübe kondu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        YÖK'ten denklik açıklaması
        YÖK'ten denklik açıklaması
        Yunanistan'da 6 büyüklüğünde deprem
        Yunanistan'da 6 büyüklüğünde deprem
        İş insanına otoparkta gasp! Hırsızları özel harekat yakaladı
        İş insanına otoparkta gasp! Hırsızları özel harekat yakaladı
        "Gazze'de anlaşma önerisini Netanyahu reddetti"
        "Gazze'de anlaşma önerisini Netanyahu reddetti"
        Dış ticaret açığında hızlı düşüş
        Dış ticaret açığında hızlı düşüş
        Kırmızı bültenle aranıyorlardı! Yakalandılar
        Kırmızı bültenle aranıyorlardı! Yakalandılar
        Cani koca boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldürdü
        Cani koca boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldürdü
        Beşiktaş'tan Almanya seferi!
        Beşiktaş'tan Almanya seferi!
        Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı
        Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı
        Bu yılın ilk Güneş Tutulması 8 Nisan'da!
        Bu yılın ilk Güneş Tutulması 8 Nisan'da!
        Efe kalıyor, Hamza gidiyor!
        Efe kalıyor, Hamza gidiyor!
        SGK’ya fazla yatan primi alabilirsiniz
        SGK’ya fazla yatan primi alabilirsiniz
        Halı fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
        Halı fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
        "Her gün ölümü düşünüyorum"
        "Her gün ölümü düşünüyorum"
        Hangisi meyve hangisi sebze? Doğru mu biliyoruz?
        Hangisi meyve hangisi sebze? Doğru mu biliyoruz?
        Milei'nin "katil terörist" sözlerine sert tepki
        Milei'nin "katil terörist" sözlerine sert tepki
        15 kadın 41 çeşit baharatla hazırlıyor! 7 ton saçılacak
        15 kadın 41 çeşit baharatla hazırlıyor! 7 ton saçılacak
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        Seçim sonrası beklentiler neler?
        Seçim sonrası beklentiler neler?
        Türk turistin bayram rotası: Karadağ
        Türk turistin bayram rotası: Karadağ