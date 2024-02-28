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        Haberler Gündem 3. Sayfa Uzun namlulu silahlarla saldırdılar

        Uzun namlulu silahlarla saldırdılar

        İstanbul Arnavutköy'de sokak ortasında uzun namlulu silahlarla saldırı düzenleyen 3 saldırgan aranıyor. Saldırıya uğrayan iki kişi şans eseri yara almadan kurtuldu. O anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 23:19 Güncelleme: 28.02.2024 - 23:19
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        Uzun namlulu silahlarla saldırdılar
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        Arnavutköy’de caddede yürüyen 2 kişi, silahlı saldırıya uğradı. Hafif ticari araçla olay yerine gelen 3 kişi uzun namlulu silahlarla kurşun yağdırdı.

        Olay, bugün 18:00 sıralarında Ömerli Mahallesi’nde meydana geldi. Cadde ortasında duran hafif ticari araçtan inen 3 kişi ellerinde bulunan uzun namlulu silahlarla 2 kişiye saldırı düzenlendi.

        Saldırganlar tarafından bir süre kovalanan iki kişi saldırıdan yara almadan kurtuldu. Polis saldırganların yakalanması için çalışma başlatılırken, saldırı anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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