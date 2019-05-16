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Uzun yıllar kaderine terk edilen Münif Paşa Konağı otopark oldu

DHA

İstanbul Cağaoğlu'nda bulunan ve "Pembe Köşk" olarak da bilinen, bir dönem İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin Genel Merkez Binası olarak da kullanılan tarihi Münif Paşa Konağı'ndan artık yok. Otel yapılmak için satın alındığı iddia edilen konak, geçen şubat ayında Anıtlar Kurulu gözetiminde yıkıldı. 1977 yılında Anıtlar Kurulu tarafından 1'inci Derece Tarihi Yapı olarak tescillenen tarihi konağın yönetmeliğe göre ayın alana yeniden yapılması zorunlu. Ancak 3 ay geçmesine rağmen henüz bir çalışma yok. Tarihi konağın yerinde şimdi otopark bulunuyor

münif paşa konağı

İstanbul Cağaoğlu'nda bulunan ve "Pembe Köşk" olarak da bilinen, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin Genel Merkez Binası olarak da bir dönem kullanılan tarihi Münif Paşa Konağı'ndan eser kalmadı. Tarihi konağın yerinde şimdi otopark bulunuyor.

DHA'nın haberine göre, otel yapmak üzere 2012 yılında bir şirket tarafından satın alınan konak, uzun bir süredir çökme tehlikesi ile atıl halde bekliyordu. İstanbul 4 Numaralı Koruma Kurulu Heyeti, geçen şubat ayında bölgede yaptığı incelemeler kapsamında insan sağlığı için risk teşkil eden atıl haldeki konağın sökülerek yıkılmasına karar verdi. Yıkım sırasında konağın bazı bölümleri iş makineleri kullanılmadan sökülerek, yapılacak otelde kullanılmak üzere koruma altına alındı.

GÜNLÜĞÜ 20 TL'DEN OTOPARK OLDU

Şubat ayı sonlarında yapılan bu yıkımın ardından tarihi konağın bulunduğu 321 Ada 44 Parsel tamamen mıcır ile doldu. Bir süre sonra da otopark olarak kullanılmaya başlanan arazi günlüğü 20 liradan semt esnaflarının kullanımına açıldı. Daha önce de bölgede otopark faaliyeti yapan kişiler, kamera ile görüntü almasını engelleyerek, arazinin otopark olarak kullanılmadığını aksine içeride bulunan araçların tümümün konağı satın alan şirketin araçlarının olduğunu iddia etmişlerdi.



YÖNETMELİĞE GÖRE YENİDEN YAPILMALI

Münif Paşa Konağı 1977 yılında Anıtlar Kurulu tarafından 1'inci Derece Tarihi Yapı olarak tescillendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Yapı Esasları ve Denetimine Dair Yönetmeliğine göre, tescilli yapıların yıkılmaları halinde aynı oturum üzerine projelendirilerek yeniden yapılması zorunlu. Ancak aradan geçen yaklaşık 3 aya rağmen bu alanda henüz inşaata başlanmadı.



İTTİHAT VE TERAKKİ'NİN DE BİNASIYDI

Eski Maarif Nazırı Münif Paşa tarafından tam olarak ne zaman yaptırıldığı bilinmeyen konak, 1908-1918 yılları arasında Osmanlı'nın fiilen yönetildiği yerdi. Bu dönem İttihat ve Terakki  Cemiyeti tarafından kullanılan konak, yapımında kullanılan ahşabın rengi nedeniyle "Kırmızı Köşk" olarak anıldı. Daha sonraları renginin solmasıyla birlikte konağa, "Pembe köşk" denildi.

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