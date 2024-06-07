Tatil planları yaparken veya iş seyahatine çıkarken uzun yolculukların kaçınılmaz olduğunu biliyoruz. Ancak, yol tutması ve mide bulantısı gibi problemlerle karşılaşmak, bu yolculukları çekilmez hale getirebilir. Neyse ki, bazı basit ama etkili ipuçları sayesinde bu sorunların üstesinden gelmek ve yolculuğunuzu keyifli hale getirmek mümkün. İşte yol tutmasının önüne geçmenin yolları!