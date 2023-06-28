"UZUNGÖL İÇİN ÇOK KÖTÜ BİR RAKAM"

KTÜ Heyelan Uygulama ve Araştırma Merkezi üyesi Prof. Dr. Turgay Dindaroğlu, partikülün sinsi ve tehlikeli olduğunu söyleyerek, "Uzungöl'de detaylı raporları incelediğimizde; özellikle son bir ayda partikül madde seviyelerinde 70 mikrogram gibi yüksek pikler görüyoruz. Normalde standartlar 50 mikrogramdır. Bu 70 mikrogramı görmemizin nedeni turizm sezonu itibarı ile trafiğin artması, turizm faaliyetlerinin artması. Bu Uzungöl için çok kötü bir rakam. Gözle görülemeyen boyuttaki fraksiyonlardan bahsediyoruz. Öyle tehlikeli ve sinsi ki bu partikül maddeler; birçok ağır metali taşıyabilen, bünyesinde bulundurabiliyor. Aynı zamanda kanser yapıcı organik bileşikleri de taşıyabiliyor. Bu nedenle özellikle kronik solunum yolu yetmezliği hastaları, kalp hastaları, KOAH gibi, astım gibi hastalıklı olan bireyler bu partikül madde oranının yükselmesi ile ciddi sağlık sorunuyla karşı karşıya kalabiliyorlar" diye konuştu.