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Uzungöl'ün temiz havasına 'egzoz' tehdidi

Eşsiz havasıyla da bilinen Trabzon'un ünlü turizm merkezi Uzungöl'de engişelendiren bir tablo ortaya çıktı. Kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu bölgede araçların egzozlarından çıkan partiküllerin havayı önemli oranda kirlettiği belirlendi

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DHA

  • Hava kalitesinin memnun edici düzeyle olduğu ölçümlenen Trabzon´un ünlü turizm merkezi Uzungöl´de, son aylarda havadaki partikül seviyesinin arttığı gözlemlendi.
  • Trabzon Uzungöl'e egzoz tehdidi! Havadaki partikül seviyesi arttı - Öne çıkan haberler

    DHA'nın haberine göre Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden (KTÜ) Prof. Dr. Turgay Dindaroğlu, kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu Uzungöl'de, araçların egzozlarından çıkan partikülün havayı kirlettiğini belirterek, "Partikül madde seviyelerinde 70 mikrogram gibi yüksek pikler görüyoruz. Bu Uzungöl için korkunç bir değer" dedi.
  • Trabzon Uzungöl'e egzoz tehdidi! Havadaki partikül seviyesi arttı - Öne çıkan haberler

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı kapsamında 81 ilde kurulan 360 istasyondan Türkiye´nin hava kalitesi anlık takip edilip, kirlilik seviyesi ölçülüyor, kentlerde hava kirliliği politikaları oluşturuluyor. Ağ haritasına göre, Trabzon´un Çaykara ilçesinde dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de, hava kalitesinin memnun edici düzeyde olduğu ölçümlendi. 
  • Trabzon Uzungöl'e egzoz tehdidi! Havadaki partikül seviyesi arttı - Öne çıkan haberler

    Haritada yeşille işaretli, çam ve ladin ağaçları ile kaplı ormanların arasında bulunan Uzungöl'de son aylarda havadaki partikül seviyesinin de arttığı gözlemlendi. Özellikle bayram tatilleri ile yaz aylarında ziyaretçi akınına uğrayıp, kilometrelerce araç kuyruklarının oluştuğu turizm merkezinde, hava kalitesinin tehlike altında olduğuna dikkati çeken uzmanlar, motorlu taşıt egzozlarından çıkan partikülün havayı kirlettiğini belirtip, yoğun trafiğin yönetilmesini önerdi.
  • Trabzon Uzungöl'e egzoz tehdidi! Havadaki partikül seviyesi arttı - Öne çıkan haberler

    "UZUNGÖL İÇİN ÇOK KÖTÜ BİR RAKAM"

    KTÜ Heyelan Uygulama ve Araştırma Merkezi üyesi Prof. Dr. Turgay Dindaroğlu, partikülün sinsi ve tehlikeli olduğunu söyleyerek, "Uzungöl'de detaylı raporları incelediğimizde; özellikle son bir ayda partikül madde seviyelerinde 70 mikrogram gibi yüksek pikler görüyoruz. Normalde standartlar 50 mikrogramdır. Bu 70 mikrogramı görmemizin nedeni turizm sezonu itibarı ile trafiğin artması, turizm faaliyetlerinin artması. Bu Uzungöl için çok kötü bir rakam. Gözle görülemeyen boyuttaki fraksiyonlardan bahsediyoruz. Öyle tehlikeli ve sinsi ki bu partikül maddeler; birçok ağır metali taşıyabilen, bünyesinde bulundurabiliyor. Aynı zamanda kanser yapıcı organik bileşikleri de taşıyabiliyor. Bu nedenle özellikle kronik solunum yolu yetmezliği hastaları, kalp hastaları, KOAH gibi, astım gibi hastalıklı olan bireyler bu partikül madde oranının yükselmesi ile ciddi sağlık sorunuyla karşı karşıya kalabiliyorlar" diye konuştu.
  • Trabzon Uzungöl'e egzoz tehdidi! Havadaki partikül seviyesi arttı - Öne çıkan haberler

    "ARAÇ TRAFİĞİNİN YÖNETİLMESİ GEREKİYOR"

    Uzungöl´ün hava kalitesini motorlu araçların tehdit ettiğini de aktaran Prof. Dr. Dindaroğlu, "Uzungöl ülkemizin çok önemli turizm merkezlerinden bir tanesi. Hava kalitesinin kesinlikle bozulmaması lazım onun için gerekli önlemler mutlaka alınmalı. İnsanlar oraya temiz hava almak için gidiyorlar. Oradaki şu anda gördüğümüz en büyük problem partikül konsantrasyonunun artışı. Dolayısı ile yolunda gitmeyen bir planlamanın olduğunu görüyoruz. Özellikle araç trafiği ile ilgili bir planlama olmadığını görüyoruz. 70 pik değeri Uzungöl için korkunç bir değer. Bu anlamda araç trafiğinin yönetilmesi, Uzungöl bölgesi civarına araçların gelişigüzel serbest bırakılmaması, toplu taşıma, ziyaretçilerin transferinde kullanımı önerilebilir" dedi. 
  • Trabzon Uzungöl'e egzoz tehdidi! Havadaki partikül seviyesi arttı - Öne çıkan haberler
  • Trabzon Uzungöl'e egzoz tehdidi! Havadaki partikül seviyesi arttı - Öne çıkan haberler

 

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