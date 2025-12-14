Vaclav Cerny: İki farklı öndeyseniz kazanmalısınız

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor'la 3-3 berabere kalan Beşiktaş'ta iki gol atan Vaclav Cerny, karşılaşmayı değerlendirdi.

"İKİ FARKLI ÖNDEYSENİZ KAZANMALISINIZ"

Maçı değerlendiren Çekyalı yıldız, "Derbilerde 11'e 10 oynamak zor olur, net bir durum. Kompakt oynamaya çalıştık, 2 farklı öndeydik. 2 farklı öndeyseniz kazanmalısınız. 2 gol yememelisiniz ama maalesef böyle oldu." ifadelerini kullandı.

"ÜZÜNTÜ VERİCİ"

Sözlerine devam eden Cerny, "Eski sezonları, maçları umursamıyorum. Önemli olan bugün. Her maçın hikayesi farklı. Biz gol yememek için çaba gösterdik. Kontralar yapmaya çalıştık. Üzüntü verici. Her maç önemli. Hepimiz çok çalışmalıyız." sözlerini sarf etti.