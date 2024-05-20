Vadinin ortasındaki doğa harikası: Yeşilköy Şelalesi

Kaya, şunları kaydetti:

"Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediyesinin destekleri, kaymakamlık ve belediyenin yereldeki çalışmalarıyla Yeşilköy Şelalesi'ne öncelikle ulaşım sağlandı. Burası eskiden beri var olan bir şelale ama sadece köy halkının bildiği bir yerdi. Bakir bir yerdeydi. Vadinin içinde ama ulaşım yoktu. Öncelikle oraya ulaşmak gerekiyordu ve 3 kilometrelik yol açıldı.