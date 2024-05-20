Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Vadinin ortasındaki doğa harikası: Yeşilköy Şelalesi

        Vadinin ortasındaki doğa harikası: Yeşilköy Şelalesi

        Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki Yeşilköy Şelalesi'ne gelen doğaseverler, gördükleri manzaraya hayran kalıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 09:26 Güncelleme: 20.05.2024 - 09:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki Yeşilköy Şelalesi'ne gelenler, 344 basamaklı merdivenle şelaleye ulaşıyor. Doğaseverler, 20 ila 30 metreden dökülen birden fazla şelalenin manzarasında fotoğraf çektiriyor. Şelalenin suyu, kayalık bir vadinin ortasındaki yeşillikler arasından Zamantı Irmağı'na dökülüyor.

        2

        Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya, 2 yıldır Yahyalı'da görev yaptığını, ilçenin turizm değerlerini artırmak için gayret gösterdiklerini söyledi.

        3

        İlçenin şelaleler diyarı olarak bilindiğini belirten Kaya, "İlçemizde, Kapuzbaşı takım şelaleleri başta olmak üzere, Derebağ Tabiat Parkı, Derebağ Şelalesi ve geçtiğimiz yıl ulaşımını kolaylaştırarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduğumuz Yeşilköy Şelalesi var. Yahyalı gerçekten doğa harikası bir yer. Özellikle bu mevsimden itibaren burada her yer şelale" dedi.

        4

        Kaya, şunları kaydetti:

        "Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediyesinin destekleri, kaymakamlık ve belediyenin yereldeki çalışmalarıyla Yeşilköy Şelalesi'ne öncelikle ulaşım sağlandı. Burası eskiden beri var olan bir şelale ama sadece köy halkının bildiği bir yerdi. Bakir bir yerdeydi. Vadinin içinde ama ulaşım yoktu. Öncelikle oraya ulaşmak gerekiyordu ve 3 kilometrelik yol açıldı.

        5

        Bunun yaklaşık 2,5 kilometresi sıcak asfalt, kalan eğimli arazide ise kilit parke yapıldı. Akabinde oraya bir otopark tahsis edilerek vatandaşlarımızın oraya ulaşmasını sağladık. Vatandaşlarımızın rahat bir şekilde şelaleye inmeleri için 344 basamak yaptık. Bundan biraz şikayet oluyor ama doğa harikası bakir bir yer. Vatandaşların gelmelerini görmelerini tavsiye ederim."

        6

        "YAYLALI'NIN TURİZM DEĞERLERİNİ TÜM DÜNYAYA TANITMAYI HEDEFLİYORUZ"

        Yahyalı'daki güzellikleri görmek için yılda yaklaşık 300 bin ziyaretçinin geldiğini dile getiren Kaya, "Kapuzbaşı takım şelaleleri bölgesine Ramazan Bayramı'nda 1050 araç girdi. Yeşilköy Şelalesi de Kapuzbaşı istikametinde olduğu için yol ayrımına şelalenin görselini koyduk.

        7

        Görüp bilmeyenler merak edip uğruyorlar. Geçtiğimiz haftalarda yoğunluk olduğunu biliyoruz hatta otoparkımız yetersiz kaldı. Otoparkı büyütmenin gayreti içerisinde olacağız. Tanıtımlarını sosyal medyalarda yapıyoruz. Yahyalı'nın turizm değerlerini tüm Türkiye'ye, dünyaya tanıtmayı hedefliyoruz" dedi.

        8

        "İÇ ANADOLU'DA KARADENİZ HİSSİNİ YAŞIYORUZ"

        Yeşilköy Şelalesi'ni gezen İlhan Sayan da uzun bir yolculuğun ardından geldiklerini belirterek, şelalenin görülmeye değer olduğunu söyledi.

        9

        Şelalenin görsel şölen sunduğunu, bol bol fotoğraf çektiklerini anlatan Sayan, "Gelirken yollar çetrefilliydi ama çok beğendik, geldiğimize değdi. Buraya gelmeyi düşünenlere tavsiye ederim. İç Anadolu'da Karadeniz'i hissini yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

        10

        Hollanda'dan yaşayan gurbetçi Melih Sağlam ise bu sene tatile erken çıktıklarını, kuzenlerinin tavsiyesi üzerine şelaleyi görmeye geldiklerini, zorlu yolculuğa rağmen hiç pişman olmadığını dile getirdi.

        11
        12
        13
        #Yeşilköy Şelalesi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti
        İran Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti
        Helikopter kazasında ölen Reisi kimdir?
        Helikopter kazasında ölen Reisi kimdir?
        Akıncı İHA tespit etti: Reisi'nin helikopterinin enkazı bulundu
        Akıncı İHA tespit etti: Reisi'nin helikopterinin enkazı bulundu
        Kabine toplanıyor
        Kabine toplanıyor
        Sahaya çıkınca ortalık karıştı!
        Sahaya çıkınca ortalık karıştı!
        Dursun Özbek'ten Ali Koç'a sert tepki!
        Dursun Özbek'ten Ali Koç'a sert tepki!
        "Gerçek şampiyonunun kim olduğunu gösterdik"
        "Gerçek şampiyonunun kim olduğunu gösterdik"
        Otomobilde 'zararına' kampanya dönemi
        Otomobilde 'zararına' kampanya dönemi
        76 yaşında 30 yaşında gösteren kainat güzeli!
        76 yaşında 30 yaşında gösteren kainat güzeli!
        Uzaktan muayene SGK kapsamında
        Uzaktan muayene SGK kapsamında
        Arda Güler yine sahnede!
        Arda Güler yine sahnede!
        Otomobil markaları Mayıs'ta faizleri sıfırladı
        Otomobil markaları Mayıs'ta faizleri sıfırladı
        Tokat'taki patlamaya ilişkin yeni detaylar!
        Tokat'taki patlamaya ilişkin yeni detaylar!
        Fenerbahçe'de derbi sevinci!
        Fenerbahçe'de derbi sevinci!
        Buruk bir gece!
        Buruk bir gece!
        Hakemi de yenip partiyi bozdular
        Hakemi de yenip partiyi bozdular
        Fenerbahçe'den 15 yıl sonra bir ilk!
        Fenerbahçe'den 15 yıl sonra bir ilk!
        10 kişiyle F.Bahçe destanı!
        10 kişiyle F.Bahçe destanı!
        "O zamanlar her şey ne kadar güzelmiş"
        "O zamanlar her şey ne kadar güzelmiş"
        Kreşte çocuklara dayak skandalı: Müdür tutuklandı
        Kreşte çocuklara dayak skandalı: Müdür tutuklandı