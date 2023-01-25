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Haberler Gündem 3. Sayfa VAHŞET | 2 çocuk annesiydi! Kocası ve 1 kişi gözaltında! Boğazı kesilmiş halde bulundu!
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2 çocuk annesiydi! Kocası ve 1 kişi gözaltında! Boğazı kesilmiş halde bulundu!

Hakkari'de, 2 çocuk annesi 31 yaşındaki Muhbet C., evinde boğazı kesik halde ölü bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Muhbet C'nin eşi ve 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Genç kadın, Sümbül Mahallesi’ndeki mezarlıkta gözyaşları arasında toprağa verildi

VAHŞET | 2 çocuk annesiydi! Kocası ve 1 kişi gözaltında! Boğazı kesilmiş halde bulundu!
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DHA

Hakkari'de olay, dün saat 18.00 sıralarında Bulak Mahallesi Kayacan Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanın en üst katında meydana geldi.

KOCASI 112'Yİ ARAYIP HABER VERDİ

DHA'da yer alan habere göre 112 Acil Çağrı Merkezini arayan Murat C., eşi Muhbet C.'yi evde boğazı kesik halde bulduğunu bildirdi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Muhbet C.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

KOCASI İLE 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri ise şüphe üzerine evde bulunan Murat C. ile 1 kişiyi gözaltına aldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Muhbet C.'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Hakkari Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE UĞURLANDI

İHA'da yer alan habere göre 2 çocuk annesi M.C., Sümbül Mahallesi’ndeki mezarlıkta gözyaşları arasında toprağa verildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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