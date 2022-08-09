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Haberler Gündem 3. Sayfa Vahşet kurbanı 16 yaşındaki Beyza'ya kahreden veda!
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İstanbul'da tabancayla vurulan genç kız, Şanlıurfa’da defnedildi

İstanbul'da vahşi bir şekilde katledilen 16 yaşındaki Beyza Doğan, memleketi Şanlıurfa'da toprağa verildi

Vahşet kurbanı 16 yaşındaki Beyza'ya kahreden veda!
Vahşet kurbanı 16 yaşındaki Beyza'ya kahreden veda!
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AA

İstanbul Bahçelievler'deki evinde tabancayla vurularak öldürülen 16 yaşındaki genç kız, memleketi Şanlıurfa'da toprağa verildi.

AA'da yer alan habere göre, 6 Ağustos Cumartesi günü evinde Salim Tekin tarafından tabancayla vurulan ve kaldırıldığı hastanede dün hayatını kaybeden Beyza Doğan'ın cenazesi memleketi Şanlıurfa'ya getirildi.

Fotoğraf: AA

CENAZESİ MEMLEKETİ ŞANLIURFA'YA GETİRİLDİ

Fotoğraf: İHA

AİLE MEZARLIĞINA DEFNEDİLDİ

Fotoğraf: İHA

Doğan'ın cenazesi, Ceylanpınar Aile Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

BABA CUMA DOĞAN: BU ŞAHIS HAKKINDA 35 ŞİKAYET DOSYAM VAR

Kendisine saplantılı olan Salim Tekin tarafından katledilen Beyza Doğan'ın babası Cuma Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada "Bu adam bir buçuk yıl önce Instagram'dan benim kızımla konuşmaya başlamış. Telefonu kızıma uzaktan eğitim için almıştım. Kızım da Instagram'ı yüklemiş ve bu şahısla görüşmüş. Şahıs önceleri ona abi kardeş şeklinde yaklaşmış daha sonra bunu sevgiliye çevirmiş. Kızıma kötü sözler yazmış. Kız kabul etmiyordu. Bu kez tehditler başladı. Kızı Bağcılar Meydanı'na çağırdı ve orada kaçırdı. Benim şu anda adliyede bu şahıs hakkında 35 şikayet dosyam var. Kızımı 5 kere kaçırdı. Olay olmadan önce benim evime gelip tekmeyle saldırdı, kapımı tekmeledi. Daha sonra ben savcıya gittim şikayette bulundum savcı koruma kararı çıkardı. Durum bundan ibaret." demişti.

Fotoğraf: AA

"BARİ 1 AY HAPSE ATSAYDINIZ"

Cuma Doğan, yaşanan korkunç cinayete ilişkin ise, "Büyük kızım ve küçük kızım marketten dönüyorlardı o şahıs da bunlardan önce girip binanın merdivenlerinde saklanmış. Benim çocuklar içeri girince o da arkalarından kapıyı zorlamış ve elinde silahla içeri dalmış. 'Kapıyı pencereyi kapatın hepinizi öldüreceğim' diye tehdit etmiş. Kızım Beyza'yı alıp kafasına silahı dayıyor. Kızım yapma diye yalvarıyorken önce 'Seni öldürmeyeceğim' diyor ve kızın kafasını koltuk altına alıp kafasına sıkıyor. Ardından da kendi kafasına sıkıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Fotoğraf: İHA

NE OLMUŞTU?

İstanbul Bahçelievler'de Salim Tekin (28), 6 Ağustos’ta eski kız arkadaşı olduğu iddia edilen Beyza Doğan'a Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde tabancayla ateş etmiş, daha sonra aynı silahla intihar girişiminde bulunmuştu. Beyza Doğan dün, S.T. ise bugün hayatını kaybetmişti.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

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