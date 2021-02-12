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HaberlerGündem3. SayfaYETER! Son dakika: Karısını bodruma indirip boğdu! Kızının doğum gününde
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Cani koca, kızının doğum gününde eşini boğdu

Bir kadın daha koca vahşetine kurban gitti. İstanbul Fatih'te, Mahmut Güler, daha önce hakkında uzaklaştırma kararı aldırıp sonra affeden eşi Melek Güler ile iddiaya göre kumar parası yüzünden tartıştı. Mahmut Güler, kızının doğum gününde meydana gelen olayda daha sonra Melek Güler'i bodruma indirip, boğarak öldürdü. Komşuları ve eski mahalle muhtarı Kadir Yavuz, "Eşinin zaten uzaklaştırma kararı vardı. Kumar oynuyordu. Kumar oynamak için eşinden para istedi. Eşini merdivenlerden bodruma indirerek öldürmüş. Televizyonun sesini sonuna kadar açmış. Çocukları evde oturtturmuş" dedi

YETER! Son dakika: Karısını bodruma indirip boğdu! Kızının doğum gününde
Eşini bodruma götürüp, boğdu
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İHA

İstanbul Fatih'te, Mahmut Güler (37),kızının doğum gününde eşi Melek Güler'i (29) apartmanın bodrum katına götürüp boğarak öldürdü.

Korkunç olay, geçen çarşamba günü Fatih Cibali Mahallesi Kanısıcak Sokak'taki 6 katlı binanın birinci katında meydana geldi. İddiaya göre, konfeksiyonda çalışan Mahmut Güler, öğle saatlerinde işten çıktıktan sonra eve geldi. Eşi Melek Güler ile bir süre tartıştı. Tartışmanın ardından koca, televizyonun sesini iyice açarak eşini binanın kömürlüğüne çağırdı. Kömürlükte devam eden tartışmanın ardından Mahmut Güler, 2 kız çocuk annesi eşini boğarak öldürdü. Cani koca daha tekrar işe gitti.

YAKINLARINA EŞİNİ BULAMADIĞINI SÖYLEMİŞ

Akşam saatlerinde tekrar eve gelen koca, kadının ailesine arayarak, eşine ulaşamadığını söyledi. Bunun üzerine Melek Güler’in yakınları, evi kontrol etti. Yakınları Melek Güler'i bodrum katta hareketsiz bulunca polise ihbarda bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Melek Güler’in hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının yakınları sinir krizi geçirdi.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRIP, SONRA AFFETMİŞ

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüpheli koca Mahmut Güler’i gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheli koca, cinayeti işlediğini itiraf etti. Katil zanlısı kocanın emniyetteki işlemleri sürüyor. Melek Güler'in 6 ay önce eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı ve onu kısa bir süre önce affettiği öğrenildi.

'KUMAR OYNAMAK İÇİN EŞİNDEN PARA İSTEDİ'

Olay hakkında konuşan komşuları ve eski mahalle muhtarı Kadir Yavuz, “Eşinin zaten uzaklaştırma kararı vardı. Kumar oynuyordu. Kendisi ev almak isteyip kayınvalidesinin ev parası vermediğini söylemiş ama o yalan. Kumar oynamak için eşinden para istedi. Eşini merdivenlerden bodruma indirerek öldürmüş. Sonra iş yerine tekrar gitmiş. Konfeksiyon atölyesinde çalışıyordu. Hiçbir şey olmamış gibi işe gitmiş. Patronuna 'Benim hanım evde yokta bir daha gidip bakayım' demiş. Eve geldikten sonra da herkese telefon açarak eşine ulaşamadığını söylemiş. Olaydan sonra kızın anne, baba ve akrabaları koşarak eve geldiler. Gelen akrabalarına eşinin kayıp olduğunu ve bodruma düşmüş olabileceğini söylemiş. Bodruma inerek bakıyorlar ki kız ölmüş. Çocuklar o sırada evdeymiş. Televizyonun sesini sonuna kadar açmış. Çocukları evde oturtturmuş" dedi.

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