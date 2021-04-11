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HaberlerGündem3. SayfaKOCA DEHŞETİ! Çocuklarının gözleri önünde katledildi! - Haberler
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Pendik’te koca dehşeti! 4 çocuk annesi kadın bıçaklanarak öldürüldü

Türkiye'nin kanayan yarası olan kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. İstanbul Pendik’te 4 çocuk annesi Arzu İlhan Koca, ikinci eşi olan Göksal Koca tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Aralarında sürekli tartışma yaşanan ve uzaklaştırma kararı olmasına rağmen eve zorla girip çocuklarının yanında eşini öldüren Göksal Koca, gözaltına alındı

KOCA DEHŞETİ! Çocuklarının gözleri önünde katledildi! - Haberler
Çocuklarının gözleri önünde katledildi!
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İHA

İlçede geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda iddialara göre 4 çocuk annesi Arzu İlhan Koca, 3 çocuğunun babası olan ilk eşinden boşandıktan sonra evlendiği ikinci eşi Göksal Koca ile tartışmaya başladı.

İHA'nın haberine göre, daha önce de aralarında tartışmalar yaşanması sebebiyle Arzu İlhan Koca, Göksal Koca hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.

İddiaya göre, geçtiğimiz Perşembe akşamı Göksal Koca uzaklaştırma kararına rağmen eve zorla girdi ve eşi ile tartışmaya başladı.

Göksal Koca bıçakla eşini çocuklarının yanında bıçakladı. 9 yerinden bıçaklanan kadın kanlar içinde yere yığıldı. Koca, olay yerinden kaçtı, sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine çağrılan ekipler hemen olay yerine geldi. Arzu İlhan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kaçan Göksal Koca ise bir süre sonra polise teslim oldu.

"BIÇAKLA ÜZERİME YÜRÜYÜNCE KAÇTIM"

Kocası tarafından öldürülen Arzu İlhan Koca’nın ağabeyinin eşi Münise İlhan, “Tartışmaya başladılar. Sonra Göksal onun telefonunu aldı. O da telefonunu ver dedi vermedi. Göksal bıçağı nereden aldı bilemiyorum. Bıçaklıyordu, ben elinde bıçak olduğunu bilmediğim için dövüyor sandım. Sonra bana bıçakla yürüyünce kaçtım. Sonra o da kaçtı” dedi.

Olaya tanık olan mahallelilerden Figen Şansal, “Akşam dokuz, dokuz buçuk civarında polis arabalarının ışıkları eve vuruyordu. O şekilde gördük. Zaten yan tarafta sürekli olay oluyordu polis geliyordu. Bu sefer olay cinayete kadar gitmiş. Ambulansa koyarken gördük kadını. Kadının ikinci evliliği. İlk eşinden 3 tane kızı vardı, ikinci evliliğinden de bir tane oğlu vardı 1,5 yaşında” dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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