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Son dakika haberler... Tekirdağ'da vahşet! İlişkisi olduğu kadını tabanca ile öldürüp, tarlaya gömdü

Tekirdağ'da vahşi bir kadın cinayeti işlendi. Kentin Marmara Ereğlisi ilçesinde Kemal K. (51),ilişkisi olduğu Yeter Yılmaz'ı (52),başından tabanca ile vurarak öldürdükten sonra çukura gömdü. Cinayetten pişmanlık duyan Kemal K.'nin çukuru açmak için kiraladığı iş makinesi operatörünün ihbarıyla ortaya çıkan cinayetle ilgili 3 kişi gözaltına alındı

VAHŞİ CİNAYET! Son dakika: İlişkisi olduğu kadını öldürüp tarlaya gömdü!
İlişkisi olduğu kadını öldürüp tarlaya gömdü!
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DHA

Cinayet, geçen salı günü meydana geldi. İlçede çiftçilik yapan evli ve 2 çocuk babası Kemal K., eşinden boşanmış Yeter Yılmaz ile birlikte olmaya başladı.

DHA'nın haberine göre Çarşamba günü Kemal K., buluştuğu Yeter Yılmaz'ı aracına alarak, ilçe dışındaki bir tarlaya götürdü. İkili arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma sırasında Kemal K., Yılmaz'ı başına tabanca ile ateş ederek öldürdü. Kemal K., öldürdüğü kadını aracında bulunan bir kürekle tarlada bulduğu bir çukura gömerek olay yerinden ayrıldı. Kemal K., kadını öldürdüğü tabancayı da bir gün sonra Türkmenli Göleti'ne attı.

ÇUKURU KAPATMAK İÇİN İŞ MAKİNESİ KİRALADI

Kemal K., daha sonra çukuru tamamen kapatmak için oğlu Ali K.'ye bir kepçeye ihtiyacı bulunduğunu söyleyerek, yardımcı olmasını istedi. Ali K. de babasını ilçede iş makinesi bulunan Ö.Ş.'ye, götürdü.

Kemal K., makine operatörü Ö.Ş.'ye, "Defineciler tarlama zarar verdi, çukur açmışlar. Bunu düzeltmek istiyorum" diyerek, 200 lira karşılığında anlaştı. Kemal K., iş makinesini tarlaya götürerek, çukurun üzerinin tamamen kapattırdı.

'KADININ CESEDİNİ ÇIKARALIM'

Kemal K., perşembe günü de kiraladığı iş makinesi operatörü Ö.Ş.'ye giderek, "Geçen gün kapattığımız çukurda bir kadın cesedi var. Onu çukurdan çıkarmamız lazım. İş makinesini alıp gel" diyerek 5 bin lira para verdi.

Anlatılanlar karşısında büyük şaşkınlık yaşayan Ö.Ş., parayı aldıktan sonra, "Sen git, ben iş makinesini alıp tarlaya geliyorum" diyerek, Kemal K.' yı tarlaya gönderdikten hemen sonra İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek, durumu anlattı. Jandarma ekipleri gittiği tarlada açtığı çukurda Yeter Yılmaz'ın cansız bedenini buldu. Jandarma, cinayetle ilgili Kemal K., oğlu Ali K. ile iş makinesi operatörü Ö.Ş.'yi gözaltına aldı. 3 şüpheli jandarmadaki ifadelerinin ardından sıkı güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

ZANLI TUTUKLANDI, 2 KİŞİ SERBEST

Soruşturmada, Yeter Yılmaz'ı tabanca ile vurarak öldürdükten sonra tarlada çukura gömen Kemal K., tutuklandı. Kemal K. ile birlikte mahkemeye çıkarılan oğlu Ali K. ile iş makinesi operatörü Ö.Ş. ise serbest bırakıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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