Doğu Karadeniz'de dalgalanma! 4 ilde düşüş, 5 ilde artış! 0:00 / 0:00

DHA

Sağlık Bakanlığı'nca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka oranları açıklandı. Doğu Karadeniz'de vaka oranında en fazla artışın yaşandığı il, Giresun oldu. Geçen haftaya göre yüzde 13.14´lük artışın yaşandığı Giresun´da, 624.22 olan vaka oranı 706.23´e yükseldi.

SAMSUN, TRABZON, ORDU VE RİZE DÜŞÜŞTE

DHA'da yer alan habere göre son haftalarda vaka oranlarında artış olan bölgede alınan kısıtlama ve beraberindeki tedbirler, olumlu sonuç verince geçen haftalarda tek düşüş yaşanan Samsun´un yanı sıra Trabzon, Ordu ve Rize´de de vaka sayıları düşüş eğilimine girdi.

GİRESUN, GÜMÜŞHANE, BAYBURT, SİNOP VE ARTVİN ARTIŞTA

Güncel haritaya göre, Doğu Karadeniz´den en fazla vaka artışı olan il, Giresun oldu. Yüzde 13,14´lük yükselişin yaşandığı Giresun´u; Gümüşhane, Bayburt, Sinop ve Artvin takip etti.

SAMSUN'DA TEDBİRLER SONUÇ VERİYOR

Trabzon´da vaka oranı 409.90´dan 353.74´e, Rize´de 516.03´den 508.19´a, Ordu´da 565.14´ten 528.24´e, Samsun 601.14´ten 481.90´a geriledi.

EN YÜKSEK ARTIŞ GİRESUN'DA OLDU

Giresun´da vaka oranı 624,22´den 706,23´e, Sinop´ta 440,73´ten 445,35´e, Artvin´de 230,09´dan 250,15´e, Bayburt´ta 568,92´den 601,88´e, Gümüşhane´de ise 242,76´dan 333,80´e yükseldi.