Vaka sayısı artıyor dedi ve uyardı! 0:00 / 0:00

DHA

Antalya'da 3-9 Temmuz tarihleri arasındaki haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısı 65.02 iken, dün açıklanan 10-16 Temmuz arasındaki bayram öncesi haftanın vaka sayısında artış gerçekleşti.

Sağlık Bakanlığı'nın 100 bin nüfusa göre vaka sayısı haritasında Antalya'nın 10-16 Temmuz tarihleri arasındaki vaka sayısı 69.65 oldu.

Antalya, bu vaka sayısıyla 'turuncu' kategoride yer alırken, Kurban Bayramı sürecinde hem yurt içi hem de yurt dışından turist akını yaşanan kentte vaka sayılarının artışını sürdüreceği tahmin ediliyor.

Vali Ersin Yazıcı, sosyal medya üzerinden yaptığı uyarıda, "Kıymetli Antalyalılar, son günlerde vaka sayılarında tekrar bir artış yaşıyoruz" dedi.

Temizlik, maske, mesafe kurallarının yanında koronavirüsten korumanın en etkili yolunun aşı olduğuna dikkati çeken Vali Yazıcı, "Aşı hayat kurtarır. Şimdi aşı zamanı" dedi.