Son dünya şampiyonu VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Çin'in Shaoxing şehrinde düzenlenen FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Fransız ekibi Volero Le Cannet'i 25-21, 25-15 ve 25-17'lik setlerle 3-0 mağlup etti. A Grubu'nda 2'de 2 yapan sarı-siyahlılar, altı puanla yarı finali garantiledi. Shaoxing Olimpiyat Spor Merkezi'ndeki karşılaşmanın ilk setini 25-21 alan sarı-siyahlılar, ikinci seti de 25-15 alarak, 2-0 öne geçti.

Üçüncü sette de rakibinin oyuna girmesine izin vermeyen VakıfBank, seti 25-17 maçı da 3-0 kazanarak, yarı finali yükselmeyi başardı. Sarı-siyahlılar'ın liberosu Gizem Örge, karşılaşmanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

VakıfBank, gruptaki son maçında Brezilya ekibi Minas Tenis Clube'le 7 Aralık Cuma günü TSİ 12:00'de karşılaşacak.

MAÇIN İSTATİSTİĞİ

VAKIFBANK-VOLERO LE CANNET: 3-0

SALON: Shaoxing Olimpiyat Spor Merkezi

HAKEMLER: Nathanon Sowapark (Tayland), Jiang Liu (Çin)

VAKIFBANK: Cansu 1, Zhu 23, Kelsey 12, Ebrar 16, Milena 4, Zehra 9, Gizem (L)

VOLERO LE CANNET: Lazarenko 4, Dimitrova 4, Hasanova 6, Bjelica 15, Mori 3, Unternahrer 8, Giardino (L), Todorova 1, Kornienko, Ortschitt

SETLER: 25-21, 25-15, 25-17

SÜRE: 74 dakika (26', 25', 23')

VAKIFBANK İSTATİSTİKLERİ

İlk Altı: Cansu Özbay, Zhu Ting, Kelsey Robinson, Ebrar Karakurt, Milena Rasic, Zehra Güneş, Gizem Örge (L)

En Skorer: Zhu Ting (23)

VakıfBank Toplam Blok Sayısı: 9

En Çok Blok Yapan Oyuncu: Zhu Ting (3)

GÖRÜŞLER:

Giovanni Guidetti: Takımımızın defanstaki performansını çok beğendim. Bu yüzden çok mutluyum. Bu maçta rakibimiz bizi çok zorladı ve bizi her top için savaşmak zorunda bıraktı. Takımın fiziksel durumundan çok memnunum. 20 yaş ve bu yaşın altında üç oyuncumuzla mücadele ediyoruz. Bu kulübümüz için çok değerli. Bu performansımızı her maç arttırmak istiyoruz.

Kelsey Robinson: Blok ve defansımız her maçta daha da gelişiyor. Bu karşılaşmada da çok iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Volero'da bugün iyi oynadı. Takım olarak diğer maçları heyecanla bekliyoruz.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ