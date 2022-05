Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde geçen günlerde İtalya'nın Imoco Volley ekibini 3-1 yenerek şampiyonluğa ulaşan VakıfBank'ın oyuncuları Zehra Güneş ve Buket Gülübay, Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'e açıklamalar yaptı. Sezonu beş kupayla kapatarak başarılması zor işlere imza atan VakıfBanklı yıldızlar çıtayı her zaman en tepeye koyduklarını dile getirdi.

ZEHRA GÜNEŞ: HAYALLERİMİZ HER ZAMAN EN TEPEDE

VakıfBank'ın hedeflerinin her zaman yukarıda olduğuna vurgu yapan Zehra Güneş, "Vakıfbank her zaman en iyisini hedefleyen bir kulüp ve ben de bu ailenin çatısı altında her günümü geçirdiğim için çok mutluyum. O yüzden bizim aksi bir hedefimiz olamaz, her zaman hayallerimizi en tepeye koyuyoruz" ifadelerini kullandı.

"SENEYE ALTI KUPA OLURSA ALTISINI DA İSTEYECEĞİZ"

Sezonu beş kupayla kapattıklarını hatırlatan milli voleybolcu "Seneye 6 kupa olursa yine 6 kupa hedefiyle yola çıkacağız. Bu sene 5’te 5 yaptık şimdi bunun zevkini sürüp bir sonraki sezona hazırlanacağız" dedi.

"İSİMLERDEN ÇOK ÖNE ÇIKAN ŞEY VAKIFBANK"

Takım içindeki birlikteliğe vurgu yapan Zehra Güneş, "Takım arkadaşlarımız değişse de içindeki insanlar gidip gelse de burada herkes Vakıfbank arması altında savaşıyor. Bence önemli olan da bu… İsimlerden çok öne çıkan Vakıfbank oluyor. Herkes bu formayı giydiğinin bilincinde olduğu için her yıl böyle başarılara imza atabiliyoruz. Bunun için de tabi ki gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

"KENDİMİ MENTAL AÇIDAN ÇOK GELİŞTİRDİM"

Yoğun fikstürde kendisini geliştirme imkanı bulduğunu belirten milli voleybolcu "Kişisel anlamda mental olarak kendimi çok zorladığım ama sonunda kendimi bulduğum bir sezon oldu. Stres yönetimimi kendi içimde iyi yönetip mental anlamda kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum. O yüzden çok unutulmaz bir sezondu. Mental anlamda gelişmek aslında çok yoğun bir tempodan çıktıktan sonra daha da yoğun bir tempoya girmek için cidden önemli bir şey" yorumunu yaptı.

"BOL MADALYALI BİR YAZ GEÇİRECEĞİZ"

Milli Takım'ın da önemli oyuncularından olan Zehra Güneş sözlerini "Şimdi de Milli Takım maçlarına hazırlanacağız ve bu yazı çok başarılı ve bol madalyalı bir yaz geçireceğimizi düşünüyorum. Umarım her şey istediğimiz gibi olur ve milli bayrağımızın altında son topa kadar savaşmak için can atıyorum" diyerek noktaladı.

BUKET GÜLÜBAY: ZOR BİR SEZONU BAŞARIYLA TAMAMLADIK

Yoğun bir sezondan geçtiklerini ve sakatlıklarla boğuştuklarını hatırlatan Buket Gülübay ise "Öncelikle çok gururluyum, takımımla da gurur duyuyorum. Onlara emekleri için teşekkür ediyorum. Kolay bir sezon değildi. Sakatlıklar peşimizi bırakmadı. Zorlu maçlar oynadık. Şampiyonlar Ligi’nde yenik durumdan geri çevirdiğimiz maçlar oldu. Zor bir sezonu böyle büyük bir başarıyla tamamladığımız için antrenörlerimize, yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Çünkü bizden hiçbir desteği esirgemediler… Biz de her sezon bu başarıları devam ettirmek için çok çalışıyoruz" dedi.

"RÜYA GİBİ..."

Alınabilecek tüm kupaları aldıklarını belirten Gülübay, "Beş kupa hedefiyle başladığımız sezonda beşini de kazanmak gerçekten rüya gibi… Mutluyum ama biraz da üzgünüm çünkü takımdan ayrılacak olanlar var. Özellikle Melis abla, kendisinin emeği benim üzerimde çok ve onu gerçekten çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

"İKİNCİ HAYALİM MİLLİ TAKIM"

VakıfBank'ın altyapısından yetiştiği için buranın kültürüyle büyüdüğünün altını çizen 22 yaşındaki başarılı voleybolcu "Ablalarım kupa kaldırırken benim de hayalim bu takımla kupalar kazanmaktı. İlk hayalimi gerçekleştirdim şimdi sırada ikinci hayalim var. Tabi ki o da Milli Takım, inşallah ilerde bir gün o da olur. Bunun için çok çalışıyorum. Milli formayı giyen arkadaşlarım var ve çok önemli başarılara imza atıyorlar. Ben de bunun bir parçası olmaktan her zaman gurur duyarım, tıpkı alt yaş kategorilerinde yakaladığım başarılar gibi… Ancak bunun için acele etmiyorum, elimden gelenin en iyisini yaptıkça inşallah bir gün orada olacağıma inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.