VakıfBank, Ziraat Bankası ve Halk Bankası faiz oranları merak ediliyor. Her üç bankada da bireysel ihtiyaç kredisi faiz oranları yüzde 1,75 olarak görülüyor. İşte bankaların Nisan ayı faiz oranlarına dair detaylar...
ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANI
Ziraat Bankası bireysel ihtiyaç kredisi faiz oranı %1,75'tir.
HALK BANKASI FAİZ ORANI
Halk Bankası bireysel ihtiyaç kredisi faiz oranı %1,75'tir.
VAKIFBANK FAİZ ORANI
VakıfBank bireysel ihtiyaç kredisi faiz oranı %1,75'tir.
|Kredi Adı
|VADE
|FAİZ ORANLARI (AYLIK) %
|TAKSİTLİ İHTİYAÇ KREDİSİ
|03-60 Ay
|% 1.75
|İPOTEK KARŞILIĞI TAKSİTLİ İHTİYAÇ KREDİSİ (MALİK AYNI)
|03-60 Ay
|% 1.75
|İPOTEK KARŞILIĞI TAKSİTLİ İHTİYAÇ KREDİSİ (MALİK FARKLI)
|03-60 Ay
|% 1.75
|ARSA ALIM KREDİSİ
|03-120 Ay
|% 1.75
|ARSA İPOTEĞİ KARŞILIĞI TAKSİTLİ İHTİYAÇ KREDİSİ
|03-60 Ay
|% 1.75
|TAŞIT REHNİ KARŞILIĞI TAKSİTLİ İHTİYAÇ KREDİSİ
|03-48 Ay
|% 1.75
|BİREYSEL İŞ YERİ ALIM KREDİSİ
|03-120 Ay
|% 1.75
|BİREYSEL İŞYERİ İPOTEĞİ KARŞILIĞI TAKSİTLİ İHTİYAÇ KREDİSİ
|03-60 Ay
|% 1.75
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.