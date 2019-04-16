VakıfBank, Ziraat Bankası ve Halk Bankası faiz oranları merak ediliyor. Her üç bankada da bireysel ihtiyaç kredisi faiz oranları yüzde 1,75 olarak görülüyor. İşte bankaların Nisan ayı faiz oranlarına dair detaylar...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANI

Ziraat Bankası bireysel ihtiyaç kredisi faiz oranı %1,75'tir.

HALK BANKASI FAİZ ORANI

Halk Bankası bireysel ihtiyaç kredisi faiz oranı %1,75'tir.

VAKIFBANK FAİZ ORANI

VakıfBank bireysel ihtiyaç kredisi faiz oranı %1,75'tir.