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HaberlerParaBankacılıkVakıfBank’a 1,1 milyar dolarlık sendikasyon
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VakıfBank, 1,1 milyar dolarlık sürdürülebilir sendikasyon kredisi temin etti

VakıfBank, 18 ülkeden 38 bankanın katılımıyla 237,5 milyon dolar ve 691,3 milyon Euro’dan oluşan toplam 1,1 milyar dolarlık sendikasyon kredisi temin etti. Bankanın ilk sürdürülebilir sendikasyon kredisi olan kredide yenileme yüzde 105 oldu

VakıfBank’a 1,1 milyar dolarlık sendikasyon
HABERTURK.COM

VakıfBank, banka tarihinin ilk sürdürülebilir sendikasyon kredisine imza atarak, 1,1 milyar dolarlık yurtdışı finansman sağladı.

Mizuho Bank’ın ajan banka, Abu Dhabi Commercial Bank ile Emirates NBD’nin ortak koordinatör banka ve Emirates NBD, MUFG Bank ve Standard Chartered Bank’ın sürdürlebilirlik koordinatör bankaları olarak görev aldığı 367 gün vadeli kredinin dolar maliyeti Libor + yüzde 2,50, euro maliyeti ise Euribor + yüzde 2,25 seviyesinde gerçekleşti.

Sendikasyon işlemine ilişkin görüşlerini paylaşan VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “Geçen yılın nisan dönemindeki işlem ile kıyaslandığında bu işlemde katılımcı sayısını 5 banka daha artırarak 33 bankadan 38 bankaya yükselttik. %105 oranında yenilemiş olduğumuz toplam 1,1 milyar dolar tutarındaki sendikasyon kredimiz, yılda 2 defa sendikasyon kredisi alan bankalar arasındaki en yüksek tutarlı işlemler arasında yer almaktadır. Başarıyla tamamlanan bu süreç güçlü muhabir ağımızın ve muhabir bankalarımızla süregelen uzun soluklu ilişkilerimizin bir yansımasıdır. Bu vesileyle işlemimize katılarak desteklerini sunan tüm muhabir banka temsilcilerimize bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

Üstünsalih, elde edilen 1,1 milyar dolar kredi ile toplam sendikasyon kredi bakiyesinin 1,8 milyar dolar seviyesine ulaştığını belirtti. Banka tarihindeki ilk sürdürülebilir sendikasyon kredisi işlemine imza atıldığını vurgulayan Üstünsalih, “Stratejik öncelikli konularımızın başında gelen sürdürülebilir bankacılık alanında ilave adımlar atmaya ve bilançomuzun hem aktifinde hem de pasifinde sürdürülebilir bankacılık ürün çeşitliliğimizi artırmaya devam ediyoruz. Emirates NBD Bank, MUFG Bank ve Standard Chartered Bank’ın sürdürülebilirlik koordinatörü olarak sağladığı destekle Banka tarihimizin ilk sürdürülebilir sendikasyon kredisi işlemini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Böylelikle kredinin vadesi boyunca sendikasyon kredimize biri sosyal, diğer ikisi çevre alanında olmak üzere üç sürdürülebilirlik performansı ekledik. Bu performanslara endeksli kriterlerin ilgili dönemlerde gerçekleştirilmesi durumunda, sendikasyon kredimizin maliyeti daha da aşağı seviyelere inecek. Bundan sonraki dönemlerde de sürdürülebilir finansman alanındaki uluslararası gelişmeleri yakından takip ederek bu alandaki ürünlerimizi çeşitlendirmeye ve Türk bankaları arasındaki öncü konumumuzu korumaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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