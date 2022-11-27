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Haberler Gündem 3. Sayfa Vale dehşeti! Demir sopayla dövdüler
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Park ücreti tartışmasında vale dehşeti! Demir sopalarla dövdüler

İstanbul'da, bir eğlence mekanına gelen 5 kişilik arkadaş grubu, iddiaya göre araçlarını valeye vermeyip boş bir alana park etti. Daha sonra kendilerinden park ücreti isteyen valelerle aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle, valeler 5 kişiye demir sopalarla saldırıp, defalarca vurdu. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı

Vale dehşeti! Demir sopayla dövdüler
Vale dehşeti! Demir sopayla dövdüler
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İHA

İstanbul'da, bir eğlence mekanına gelen 5 kişilik arkadaş grubu, tartıştıkları valeler tarafından demir sopalarla dövüldü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Beyoğlu ilçesi Karaköy'de geçen aylarda meydana gelen olayda, 5 kişilik arkadaş grubu gece saatlerinde semtteki bir eğlence mekanına geldi. İddiaya göre, arkadaş grubu mekana girmeden önce geldikleri aracı valeye teslim etmeyerek boş bir alana park etti. Ardından mekana giren 5 arkadaş, gece sonunda araçlarına binip ayrılmak istedi. Bu sırada yanlarına gelen valeler otopark ücreti istedi. Parayı vermeyen arkadaşlar araçlarına binerek mekandan ayrıldı.

DEMİR SOPALARLA SALDIRDILAR

Bu olayın ardından arkadaş grubu bir hafta sonra aynı mekana gelerek eğlenmeye başladı. Gecenin ilerleyen saatlerinde mekana giren şahıslar, iddiaya göre otopark ücreti vermedikleri için husumet besledikleri arkadaş grubunu kızlara laf attığı iddiasıyla dışarıya çıkarttı.

DARBEYLE YERE DÜŞTÜ, VURMAYA DEVAM ETTİLER

Arkadaş gurubuyla şahıslar arasında başlayan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Valeler, ellerinde demir sopalarla arkadaş grubuna saldırdı. Cadde üzerinde devam eden saldırıda aldığı darbeyle yere düşen gençlerden birine defalarca demir sopayla vuruldu.

SALDIRGANLARDAN 2'Sİ YAKALANDI

Olayın ardından darp edilen 5 arkadaş, hastaneye giderek darp raporu aldıktan sonra emniyete giderek şikâyette bulundu. Şikâyetin ardından harekete geçen polis ekipleri, saldırganlardan 2'sini yakaladı.

EĞLENCE MEKÂNINDAKİ İŞLERİNE SON VERİLDİ

Gözaltına alınarak emniyete götürülen iki şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten yaralama" suçundan sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı. Demir sopalarla müşterilere saldıran şahısların ise eğlence mekanındaki işlerine son verildiği öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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