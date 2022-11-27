Vale dehşeti! Demir sopayla dövdüler

İstanbul'da, bir eğlence mekanına gelen 5 kişilik arkadaş grubu, tartıştıkları valeler tarafından demir sopalarla dövüldü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Beyoğlu ilçesi Karaköy'de geçen aylarda meydana gelen olayda, 5 kişilik arkadaş grubu gece saatlerinde semtteki bir eğlence mekanına geldi. İddiaya göre, arkadaş grubu mekana girmeden önce geldikleri aracı valeye teslim etmeyerek boş bir alana park etti. Ardından mekana giren 5 arkadaş, gece sonunda araçlarına binip ayrılmak istedi. Bu sırada yanlarına gelen valeler otopark ücreti istedi. Parayı vermeyen arkadaşlar araçlarına binerek mekandan ayrıldı.