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Valencia, Antalyaspor maçında sahada

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia, yaşadığı sakatlığın ardından ligde oynanacak Antalyaspor maçında sahada olacak

Valencia, Antalyaspor maçında sahada
İHA

Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Adana Demirspor maçı öncesindeki antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası takımını yalnız bırakan Fenerbahçeli futbolcu Enner Valencia sahalara dönüyor. UEFA Avrupa Ligi play-off mücadelesinde Finlandiya temsilcisi Helsinki ile bu akşam oynanacak olan müsabakada kadroda yer almayan Ekvadorlu futbolcu, ligin ikinci haftasında Antalyaspor ile oynanacak olan mücadelede Teknik Direktör Vitor Pereira'nın şans vermesi durumunda sahada yer alacak.

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