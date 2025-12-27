Habertürk
        Vali Gül: Sokakta kalan kişileri 112'ye bildirin | Son dakika haberleri

        Vali Gül: Sokakta kalan kişileri 112'ye bildirin

        İstanbul Valisi Davut Gül: İstanbullulardan, sokakta kalan insanlarımızı 112'yi arayarak bizlere bildirmeleri hususunda daha da hassas olmalarını rica ediyoruz

        Giriş: 27.12.2025 - 01:28 Güncelleme: 27.12.2025 - 01:28
        Vali Gül: Sokakta kalan kişileri 112'ye bildirin
        İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'da hava sıcaklığının 4 dereceye düştüğünü belirterek, "İstanbul Valiliği olarak bimekan insanlarımızı yılın 365 günü sokakta bırakmıyor, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'mızın destekleriyle uygun tesislerde misafir ediyoruz. Hava sıcaklıklarının düştüğü bugünlerde İstanbullulardan, sokakta kalan insanlarımızı 112'yi arayarak bizlere bildirmeleri hususunda daha da hassas olmalarını rica ediyoruz. Amacımız, hiç kimseyi soğuk kış akşamlarında da açıkta bırakmamak." ifadelerini kullandı.

        TIR'ın dorsesi direği devirdi, zincirleme kaza oldu

        Antalya'nın Serik ilçesinde kontrolden çıkan TIR dorsesinin çarptığı PTS direği devrildi. TIR yan yatarken, direk ise yoldan geçen kamyonun üzerine düştü. Arkadan gelen 3 otomobilin de karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

