Cumhurbaşkanlığı kararı ile bazı valilerin görev yerleri değişti. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararnamesi ile 10 ilin valisi yer değiştirdi. 9 ilin valisi Vali Mülkiye Başmüfettişliği görevine getirilirken yerlerine yeni vali atandı

Kararnameye göre Ankara ve İstanbul Valileri görevlerine devam ederken; Şanlıurfa, Bolu, Van, Diyarbakır, Bartın, Kayseri, Uşak, Karaman ve Isparta Valileri görevden alınarak merkeze çekildi. Alınan karara göre 9 ilin valisi görevden alındı, 20 ilin valisi değişti.

10 İLİN VALİSİ YER DEĞİŞTİRDİ

Yayımlanan kararname ile 10 ilin valisi yer değiştirdi, 9 ilin valisi Vali Mülkiye Başmüfettişliği görevine getirilirken, yerlerine yeni vali atandı.

Yeni kararname ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Kübra Güren Yiğitbaşı Afyon Karahisar’a, İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık Edirne’ye, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Vekili Erkan Kılıç Bolu’ya, Teftiş Kurulu Başkanı Turan Ergün Uşak’a, İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Nurtaç Arslan Bartın’a, Çankaya Kaymakamı Hüdayar Mete Buhara Kırşehir’e, Mülkiye Başmüfettişi Birol Ekici Kırklareli’ye, Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç Niğde’ye, Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu Tokat’a vali oldu.

Kararname ile vekaleten görev yapan İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanı Savaş Ünlü ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Volkan Barış Göçmez asaleten atandı.

Teftiş Kurulu Başkanlığı görevine Kırşehir Valisi İbrahim Akın, İller İdaresi Genel Müdürlüğü görevine ise Mülkiye Müfettişi Selçuk Aslan getirildi.

9 VALİ BAŞKA GÖREVLERE ATANDI

Ayrıca Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Bolu Valisi Ahmet Ümit, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Bartın Valisi Sinan Güner, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık ve Isparta Valisi Ömer Seymen valilik görevinden alındı.

9 valinin yeni görevi Mülkiye başmüfettişliği oldu.

Kırşehir Valisi İbrahin Akın ise Teftiş Kurulu Başkanı oldu.

Göç İdaresi Başkan Vekili Savaş Ünlü, Göç İdaresi Başkanlığına atandı. Mülkiye müfettişi Selçuk Aslan, İller İdaresi Genel Müdürü; Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Vekili Volkan Barış Göçmez, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü olarak görevlendirildi.

İÇİŞLERİ’NDEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Atama kararı sonrası İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanlığı Valiller Atama Kararnamesi Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanmıştır. Yayımlanan kararname ile; 10 ilin valisi yer değiştirdi, 9 ilin valisi Vali Mülkiye Başmüfettişliği görevine getirilirken, yerlerine yeni vali atandı” denildi.