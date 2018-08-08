Vali, illerde bulunan hükümetin en yetkili temsilcisidir. Vali, Arapça bir kelime olup, koruyucu, muhafız, yakın biri ve vasi anlamlarına gelmektedir. İllerde merkezi idarenin yürütme organı başı olan valiler, Bakanlar Kurulu kararı ve Cumhurbaşkanı onayı ile atanmaktadırlar. Valiler hem merkezi idare temsilcisi konumunda hem de yerel bir yönetim birimi olan il özel idaresinin başında görev almaktadırlar.

Valilik ise, Valinin makamı ve bu makama bağlı resmî dairelerin tümünün bulunduğu yer olarak tanımlanır. Valiliklerde; vatandaşların yardım, dilekçe, şikayet, bildiri gibi çok sayıda işlemi yapılmaktadır.

VALİLİK ÇALIŞMA SAATLERİ 2018

Valilikler hafta içi her gün sabah saat 08:30'da mesaiye başlar. Akşam saat 17:30'a kadar mesaiye devam eder. Valilikler 12:30 – 13:30 saatleri arasında öğle tatili vermektedir. Valilikler hafta sonu yani Cumartesi ve Pazar günleri hizmet vermemektedir.

Valilikler ayrıca, Valilikler Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 15 Temmuz, 30 Ağustos, 29 Ekim gibi resmi tatil günlerinde kapalıdır.

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