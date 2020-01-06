Eskişehir ve Kütahya'da okullar bugün tatil mi? sorusu vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Öğrenciler ve veliler, Milli Eğitim Müdürlükleri ve Valiliklerden gelecek "okullar tatil" haberini bekliyordu. Özellikle Eskişehir ve Kütahya'daki zor hava şartları vatandaşları merak ettiriyor. İşte 6 Ocak kar tatiline ilişkin detaylar...

ESKİŞEHİR'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Eskişehir, bu sabah başlayan kar yağışıyla kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı. Bazı sürücüler, araçlarıyla yollarda kalırken, belediye ve Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı. Eskişehir Valiliği'nce yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği belirtilerek, "Bölgemizde görülen yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle, 06 Ocak 2020 Pazartesi günü, ilimiz genelindeki resmi ve özel tüm okul ve kurumlarımızda (okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve yaygın eğitim kurumları) eğitim öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir. Bu kapsamda, engelli ve hamile kamu personeli de bir gün süre ile idari izinli sayılacaktır" denildi.

KÜTAHYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Kütahya Valiliği, sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ilçenin yanı sıra Aslanapa, Şaphane, Gediz ilçelerinde taşıma merkezi okullar ile Çavdarhisar ve Hisarcık ilçelerinde tüm eğitim kurumları, Emet ilçesindeki temel eğitim kurumlarında olan anaokulu, ilkokul ve ortaokul okullarda eğitime bugün için bir gün ara verildiğini açıkladı.