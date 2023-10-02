Haberler Gündem Valilik'ten açıklama geldi! Samsun'da okullar tatil mi? 2 Ekim 2023 Pazartesi bugün Samsun'da okul var mı?

Samsun'da okullar tatil mi? 2 Ekim bugün okul var mı? Türkiye genelinde yağışlı hava etkili olurken, sağanak yağış bazı il ve ilçelerde hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağışın etkili olduğu bazı illerde sel ve su baskınları görüldü. Kuvvetli sağanak yağışın sele neden olduğu illerden biri de Samsun oldu. Yaşanan bu gelişme, "Samsun'da okullar tatil mi? 2 Ekim bugün Samsun'da okul var mı?" Sorularını gündeme getirdi. Konuya ilişkin kritik açıklama Samsun Valiliği'nden geldi. İşte detaylar... Habertürk Giriş: 02.10.2023 - 09:07 Güncelleme: 02.10.2023 - 09:07 facebook

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Yurt geneli yağışlı havanın etkisi altına girdi. Ekim ayının girmesiyle birlikte sıcaklıklar mevsim normallerine düşerken, yağışlı hava etkisini gösterdi. Sağanak yağış bazı illerde hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli yağışın etkili olduğu Samsun'da sel ve su baskınları görüldü. 2 Ekim Pazartesi günü okula gidecek öğrenciler gözünü Samsun Valiliği'nden gelecek açıklamaya çevirdi. Peki, "Samsun'da okullar tatil mi? 2 Ekim bugün Samsun'da okul var mı?" İşte ayrıntılar...

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SAMSUN'DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, şehir merkezinde ve ilçelerinde devam eden çok kuvvetli yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamaların olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

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Bu nedenle 2 Ekim Pazartesi günü anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildiği açıklandı.

Haberi Hazırlayan: Türker Üner

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