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Valorant Gece Pazarı ne zaman gelecek? 2023 Haziran Valorant Gece Pazarı indirimleri

Valorant Gece Pazarı indirimleri için heyecan dorukta. Riot Games tarafından geliştirilen çok oyunculu video oyunu, yılın belli dönemlerinde Valorant Gece Pazarı etkinliği düzenliyor. Oyunseverler "Valorant Gece Pazarı ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 2023 Haziran Valorant Gece Pazarı indirimleri ile ilgili detaylar...

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  • Valorant Gece Pazarı ne zaman gelecek? 2023 Haziran Valorant Gece Pazarı indirimleri

    Valorant Gece Pazarı belirli periyodlarla erişime açılmaya devam ediyor. Taktiksel birinci şahıs nişancı video oyunu her sene yıl dönümünde Gece Pazarı etkinliği düzenliyor. En son geçtiğimiz nisan ayında açılan Gece Pazarı Haziran ayında da yapılacak. Peki, Valorant Gece Pazarı ne zaman gelecek? İşte detaylar...
  • Valorant Gece Pazarı ne zaman gelecek? 2023 Haziran Valorant Gece Pazarı indirimleri

    VALORANT GECE PAZARI NE ZAMAN GELECEK?

    Valorant gece pazarı, 8 Haziran - 28 Haziran aralığında kullanıcıların mağazasına gelecek. Gece saat 03.00'te başlayacak etkinlik 28 Haziran 03.00'a kadar sürecek. Böylelikle size özel rastgele 6 silah kaplamasını indirimli şekilde envanterinize ekleyebileceksiniz.
  • Valorant Gece Pazarı ne zaman gelecek? 2023 Haziran Valorant Gece Pazarı indirimleri

    HER İKİ AYDA BİR

    Valorant, silah kaplamalarına oyunseverlerin daha ucuz yoldan ulaşması için her iki ayda bir kez gece pazarını açmaktadır. Böylelikle kullanıcılar yapılan indirimlerin ardından daha ucuza silah kaplamalarına sahip olabilmektedir.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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