Van'da 164 araç trafikten men edildi

Van'da bir haftada 164 araç trafikten men edildi Van'da jandarma ekiplerince yapılan trafik denetimlerinde, 164 araç trafikten men edildi. 799 araç ve sürücüye de 1 milyon 904 bin 271 lira idari para cezası uygulandı

Anadolu Ajansı Giriş: 28.10.2024 - 13:57 Güncelleme: 28.10.2024 - 13:57 facebook

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