Van'da 164 araç trafikten men edildi

Van'da bir haftada 164 araç trafikten men edildi
Van'da jandarma ekiplerince yapılan trafik denetimlerinde, 164 araç trafikten men edildi. 799 araç ve sürücüye de 1 milyon 904 bin 271 lira idari para cezası uygulandı
Giriş: 28.10.2024 - 13:57 Güncelleme: 28.10.2024 - 13:57
Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 21-27 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirdikleri trafik denetimlerinde, bin 283 yol kullanıcısına trafik güvenliği eğitimi verdi.
Denetimlerde, 799 araç ve sürücüye 1 milyon 904 bin 271 lira idari para cezası uygulandı.
Alkollü araç kullandığı tespit edilen 2 sürücünün belgesine geçici olarak el koyan ekiplerin kontrollerinde, 164 araç trafikten men edildi.
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