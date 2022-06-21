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Van'da kaçak kazı yapan defineciler, 2 bin 700 yıllık bir yapıyı ortaya çıkardı

Van'da kaçak kazı yapan defineciler, Urartulara ait 2 bin 700 yıllık bir yapıyı ortaya çıkardı

Van'da kaçak kazı yapan defineciler, 2 bin 700 yıllık bir yapıyı ortaya çıkardı
İHA

Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Alaköy Mahallesi Garibin Tepe'de kaçak kazı yapan bir grup, Urartulara ait 2 bin 700 yıllık yapıyı ortaya çıkardı.

İHA'nın haberine göre bölgede yerin 5 metre altına kadar kazılarını devam ettiren defineciler figürlerle bezeli bir yapıya ulaştı.

BÖLGEDE 3 AY KAZI YAPMIŞLAR

Definecilerin bölgede yaklaşık 3 ay kazı yaptığı ortaya çıktı. Kazı yapılan alandaki toprağın plastik bidonla tünel içerisinden çekilerek dışarıya taşındığı tespit edildi. Tünel içerisinde parçalanmış ipler ve plastik şişeler bulundu.

Yaklaşık 10-15 metre uzunluğunda tünel kazan defineciler, çevredeki çobanların jandarmaya ihbarı ile yakalandı. 4 kişinin gözaltına alındığı belirtilirken, jandarma tarafından koruma altına alınan bölgede 7/24 nöbet tutuluyor. Van Müzesi yetkilileri bölgeye giderek tünelin girişini taşlarla kapattı.

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