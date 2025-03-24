Van'da kadın kooperatifleri ürünlerini tanıttı

Van Büyükşehir Belediyesi kadın kooperatiflerinde üretilen ürünlerin tanıtımı ve satışına destek olmak için Van AVM'de stant açtı. Hafta sonu süresince açık olan stantta kadınlar tarafından yoğun ilgi gösterildi.

13 ilçeden birçok kadın kooperatifinin katıldığı stantta hayvancılık, ormancılık, bitkisel ve el sanatlarının yer aldığı ürünler tanıtılarak satışı yapıldı.

Kadınların el emeği göz nuru çalışmalarının sergilendiği stant, vatandaşlar tarafından da yoğun ilgi gördü.