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HaberlerGündemVan'da vaka sayısı arttı, okullar tatil edildi
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Van'ın vaka sayısı artan 2 ilçesinde okullar 10 süreyle tatil edildi

Van'ın Saray ve Özalp ilçelerinde son bir haftada artan vaka sayıları tedirginlik yarattı. Vakaların arttığı ilçelerde jandarma denetimleri sıklaştırırken, okullar 10 süreyle tatil edildi

Van'da vaka sayısı arttı, okullar tatil edildi
HABERTURK.COM

Meral Yıldız'ın haberine göre, Van'ın Saray ilçesinde vaka sayılarının bir anda artış göstermesi üzerine filyasyon ekipleri çalışma başlattı. İlçenin 4 mahallesinde 14 yeni vaka tespit edildi. 4 mahallede jandarma devriye atarken, okullar 10 gün süreyle tatil edildi.

Özalp ilçesinin Çubuklu Mahallesi ile Tuşba İlçesinin Altıntepe Mahallesi'nde gizli yapılan taziyeler nedeniyle covid-19 vakalarının artması sonrası, Saray ilçesinde de Dolutaş, Yeşilalıç, Yurtbaşı ve Çaybağı mahallelerinde yeni vakalar tespit edildi. İlçenin Dolutaş ve Yeşilalıç mahallelerinde hastaneye başvuran vatandaşların testlerinin pozitif çıkması üzerine Van'dan filyasyon ekipleri bu iki mahallede çalışma başlattı.

14 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Yapılan görüşmelerde testi pozitif çıkan vatandaşların temaslılarının Dolutaş ve Yeşilalıç mahalleleri dışında Yurtbaşı ve Çaybağı mahallelerinde de olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine birçok temaslıdan numuneler alındı. Şu ana kadar 14 yeni pozitif vakanın tespit edildiği mahallerde okullar 10 gün süreyle tatil edildi. Filyasyon ekipleri çalışmalarını sürdürürken, jandarma mahallelerde denetimlerini sıklaştırdı.

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