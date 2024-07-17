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        Haberler Gündem 3. Sayfa Van haberleri: Ferman Çanak daha 10 yaşındaydı | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Her gün en az 2 canımızı kaybediyoruz! Ferman daha 10 yaşındaydı!

        Van'da, sıcaktan bunalıp Van Gölü'ne giren 10 yaşındaki Ferman Çanak bir anda gözden kayboldu. 112'ye durum bildirilirken bir vatandaş gölete girip Ferman'ı çıkarttı ancak küçük çocuk hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 14:53 Güncelleme: 17.07.2024 - 14:54
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        Her gün en az 2 canımızı kaybediyoruz! Ferman daha 10 yaşındaydı!
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        Van'da yürek yakan olay, Tuşba ilçesine bağlı İskele Mahallesi'nde meydana geldi. Serinlemek için Van Gölü'ne giren Ferman Çanak (10), bir süre sonra gözden kayboldu.

        BİR VATANDAŞ GÖLETE GİRİP FERMAN'I ÇIKARDI

        DHA'da yer alan habere göre çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verirken, bir vatandaş göle atlayarak küçük çocuğu sudan çıkardı.

        10 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

        İhbarla gelen ekipler, Çanak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Van Yüzüncü Yıl üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ndeki otopsi sonrası cenaze, Ferman'ın ailesinin yaşadığı Başkale ilçesi Oğulveren Mahallesi Mazıllı mezrasında toprağa verildi.

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