Her gün en az 2 canımızı kaybediyoruz! Ferman daha 10 yaşındaydı! Van'da, sıcaktan bunalıp Van Gölü'ne giren 10 yaşındaki Ferman Çanak bir anda gözden kayboldu. 112'ye durum bildirilirken bir vatandaş gölete girip Ferman'ı çıkarttı ancak küçük çocuk hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı Giriş: 17.07.2024 - 14:53 Güncelleme: 17.07.2024 - 14:54 facebook

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