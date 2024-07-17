Her gün en az 2 canımızı kaybediyoruz! Ferman daha 10 yaşındaydı!
Van'da, sıcaktan bunalıp Van Gölü'ne giren 10 yaşındaki Ferman Çanak bir anda gözden kayboldu. 112'ye durum bildirilirken bir vatandaş gölete girip Ferman'ı çıkarttı ancak küçük çocuk hayatını kaybetti
Van'da yürek yakan olay, Tuşba ilçesine bağlı İskele Mahallesi'nde meydana geldi. Serinlemek için Van Gölü'ne giren Ferman Çanak (10), bir süre sonra gözden kayboldu.
BİR VATANDAŞ GÖLETE GİRİP FERMAN'I ÇIKARDI
DHA'da yer alan habere göre çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verirken, bir vatandaş göle atlayarak küçük çocuğu sudan çıkardı.
10 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ
İhbarla gelen ekipler, Çanak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Van Yüzüncü Yıl üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ndeki otopsi sonrası cenaze, Ferman'ın ailesinin yaşadığı Başkale ilçesi Oğulveren Mahallesi Mazıllı mezrasında toprağa verildi.