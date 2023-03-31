Kapıköy Sınır Kapısı'nda 7/24 hizmet verilmeye başlandı



Behçet DALMAZHakan SARIVAN/VAN, (DHA)VAN'ın İran'a açılan, daha önce günde 8 saat hizmet veren Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı´nda, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'nın ilgili bakanlıklarla yaptığı görüşmeler sonucunda 7 gün 24 saat hizmet verilmeye başlandı.

Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'nın İranlı turistlerin yoğun olarak kullandıkları, kent ekonomisine büyük katkı sağlayan Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı´nın aralıksız hizmet vermesi için ilgili bakanlıklarla yaptığı görüşmeler sonuç verdi. Daha önce 8 saat hizmet veren gümrük kapısında 7 gün 24 saat hizmet verilmeye başlandığını söyleyen Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcı Fevzi Çeliktaş, bu durumun kent için önemli bir adım olduğunu belirtti. Çeliktaş şöyle konuştu:

"İlimiz Van, İran, Irak, Ermenistan ve Azerbaycan´a yakınlığı ve bölge illeri içerisindeki lider konumu ile yaklaşık 125 milyon nüfuslu bir pazarın çekim merkezidir. Türkiye´nin önemli turizm destinasyonlarından olan şehrimiz, dünyanın sayılı yer altı kaynaklarına ve turizm pazarına sahip İran İslam Cumhuriyeti´nin komşu kentidir. 2014 yılında Odamız tarafından `Yüzümüzü doğuya dönüyoruz´ sloganıyla başlatılan çalışmalar neticesinde İran ile ilişkilerimiz ve geliş-gidişler artmıştır. Bu kapsamda; İran´ın sınır kentleri başta olmak üzere, ülke genlinde ilimizin potansiyelleri tanıtılmış, şehrimizde festivaller düzenlenmiş ve yeni turizm yatırımlarının hayata geçirilmesiyle yılda 500 bini aşkın İranlı vatandaş şehrimizi ziyaret etmiştir. İlimizin can damarı olarak nitelendirilen Kapıköy Sınır Kapısı, İran ile ilişkilerimizin bir üst seviyeye çıkması noktasında olmazsa olmazımızdır. Kapıköy Sınır Kapısı´nın modernize edilmesi sonrası odamızın en büyük ve haklı taleplerinden bir tanesi, kapının 7/24 esaslı hizmet vermesi olmuştur. Hemen her platformda ve ilgili tüm görüşmelerde dile getirmiş olduğumuz `Kapıköy 7/24 esaslı çalışmalıdır' talebi dün itibarıyla karşılık bulmuştur. Ülkemizin en üst makamı olan Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere, ilgili bakanlıklar ve diğer tüm kurumlardan yaptığımız girişimler sonucu Sınır Kapısı 7/24 hizmete başlamıştır. Karşılıklı olarak İran´ın da meseleyi bu minvalde sahiplenmesi bizleri sevindirmiş ve sonuç itibarıyla şehrimiz için tarihi bir adım atılmıştır." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van / Saray Behçet DALMAZ-Hakan SARI

2023-03-31 15:51:20



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