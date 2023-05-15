Van'da Yeşil Sol Parti 6, AK Parti 2 milletvekili çıkardı



Behçet DALMAZGülay KUYUCU-Orhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN'da 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde resmi olmayan sonuçlara göre Yeşil Sol Parti 6, AK Parti ise 2 milletvekilliği kazandı.

707 bin 861 seçmenin bulunduğu Van'da, 2 bin 301 sandıkta 556 bin 620 kişi oy kullandı. Kullanılan oyların 529 bin 623'ü geçerli sayıldı. Van'da 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi´nde resmi olmayan kesin sonuçlara göre en çok oyu Yeşil Sol Parti aldı. Oyların partilere dağılımı şöyle: Yeşil Sol Parti 287 bin 430 oy, AK Parti 134 bin 819 oy, CHP 43 bin 417 oy, MHP 25 bin 938 oy ve Yeniden Refah Partisi 16 bin 926 oy aldı.

Bu sonuçlara göre Yeşil Sol Parti'den Pervin Buldan, Zülküf Uçar, Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, Sinan Çiftyürek, Gülderen Varlı, Mahmut Dindar, AK Parti'den ise Burhan Kayatürk ve Kayhan Türkmenoğlu TBMM'ye girmeye hak kazandı.

2018'de yapılan genel seçimlerde Van'da 3 milletvekiliği alan AK Parti bu kez 2 milletvekili kazanırken, 5 olan HDP milletvekili sayısı ise Yeşil Sol Parti'yle 6'ya yükseldi.

YEŞİL SOL PARTİ MİLLETVEKİLİ PERVİN BULDAN

Pervin Buldan 6 Kasım 1967'te Hakkari'de doğdu. HDP Eş Genel Başkanı Buldan, HADEP'te iki dönem Parti Meclisi üyeliği yaptı. 2007'de Iğdır'dan bağımsız aday olarak katıldığı seçimi kazandı ve Iğdır'ın ilk kadın milletvekili olarak meclise girdi. Daha sonra Demokratik Toplum Partisi'ne geçen Buldan, bu partinin kapatılması üzerine Barış ve Demokrasi Partisi'ne geçiş yaptı. 23 ve 24'üncü Dönem Iğdır, 25 ve 26'ncı dönemde İstanbul Milletvekili olan Pervin Buldan, Halkların Demokratik Partisi Merkez Yürütme Kurulu'nda görev aldı. 23. Dönemde ise TBMM Çevre Komisyonu üyeliği yaptı. 24 ve 25. Dönemde HDP Grup Başkanvekilliği ve TBMM Başkanvekilliği yapan Buldan, HDP'nin 4. Olağan Kongresi'nde Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı seçildi. Buldan 2 çocuk annesi.

YEŞİL SOL PARTİ MİLLETVEKİLİ ZÜLKÜF UÇAR

Zülküf Uçar, 1982'de Van'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Van'da tamamladı. Ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazanarak eğitimini tamamlayıp mezun olan Zülküf Uçar, 2007 yılından itibaren Van'da avukatlık yapmaya başladı. İlk olarak Baro İnsan Hakları Komisyonu ve Çocuk Hakları Komisyonları başta olmak üzere, birçok kurul ve komisyonda görev yaptı. 2012-2016 yılları arasında 2 dönem Van Barosu Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürüttü. 2018-2022 yılları arasında ise Van Barosu Başkanlığı'nı iki dönem yürüttü. 2022 yılında yapılan Baro seçimlerinde Türkiye Barolar Birliği delegeliğine seçilen Uçar evli.

YEŞİL SOL PARTİ MİLLETVEKİLİ GÜLCAN KAÇMAZ SAYYİĞİT

Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, Van'da dünyaya geldi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Coğrafya Bölümü'nden mezun oldu. Aynı üniversitede yüksek lisans yaptı. 2008 yılında Çatak ilçesine öğretmen olarak atandı. 2019 yerel seçimlerinde HDP'den Edremit Belediye Başkan Adayı oldu. Sayyiğit evli ve 1 çocuk annesi.

YEŞİL SOL PARTİ MİLLETVEKİLİ SİNAN ÇİFTYÜREK

Sinan Çiftyürek, 1952 yılında Urfa'nın Siverek ilçesinde doğdu. İlkokulu Fik Köyünde, Ortaokulu Hilvan'da okudu. 1969 yılında Gaziantep'te Öğretmen okuluna girdi. Eğitimini Rize ve Tokat illerindeki öğretmen okullarında tamamladı. Ciftyürek'in birçok kitabı bulunuyor.

YEŞİL SOL PARTİ MİLLETVEKİLİ GÜLDEREN VARLI

Gülderen Varlı, Van'ın Erciş ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimi sonrası Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi bünyesinde bulunan Erciş Meslek Yüksek Okulu'nda muhasebe bölümünü tamamladı. 2014 yerel seçimlerinde Erciş Belediyesi'nde eş başkan yardımcılığı görevi yürüttü. Ancak atanan kayyum nedeniyle görevine son verilen Varlı, 2020 yılında DBP Van İl Eş Başkanlığı görevini yürüttü ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Parti Meclisi üyeliği yaptı.

YEŞİL SOL PARTİ MİLLETVEKİLİ MAHMUT DİNDAR

Mahmut Dindar, Van'ın Gevaş ilçesinde doğdu. İlk ve ortaokulu Gevaş Yatılı Bölge Okulu'nda tamamladı. Dindar, Van Endüstri Meslek Lisesi'nden mezun olduktan sonra Erciş Şeker Fabrikası'nda işçi olarak 29 yıl çalıştı. Fabrikada çalıştığı süre zarfında Şeker-İş Sendikası'nda 4 dönem yöneticilik yaptı. 2015 yılında emekli oldu. Ocak 2023 tarihinde yapılan kongrede Van'ın Edremit ilçesinde HDP ilçe Eş başkanlığı görevine getirildi. Dindar, evli ve 6 çocuk babası.

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ BURHAN KAYATÜRK

Burhan Kayatürk, 23 Ağustos 1970 yılında Van'da doğdu. Pakistan Lahore Mühendislik ve Teknoloji Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek lisansını American International University'de İşletme Bölümü'nde tamamladı. Burhan Kayatürk, Pakistan, Hindistan, Nepal ve Afganistan'da mühendislik ve proje müdürlüğü, uluslararası firmalarda danışmanlık ve üst düzey yöneticilik yaptı. AK Parti'nin Ankara Siyaset Akademisi Başkanı, Türkiye-Pakistan Dostluk ve Kültür Derneği Başkanı, Türkiye Mühendisler Birliği Onur Kurulu Başkan Yardımcısı ve Araştırmacı Girişimci İş Adamları Derneği İstişare Kurulu Başkanı olarak değişik görevlerde yer aldı. Pakistan Parlamentosu'nun 'Devlet Nişanı'na layık görüldü. Burhan Kayatürk, 23'üncü dönemde Ankara, 24, 25, 26'ıncı dönemlerde Van Milletvekili seçildi. 23'üncü dönemde Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Üyeliği ve Türkiye-Pakistan Parlamentolar arası Dostluk Grubu Eş Başkanlığı yaptı. APA Komisyon Başkanı, AK Parti Grup Yönetimi Üyesi, AK Parti Genel Merkez Dışişleri Başkan Yardımcısı ve Pakistan Dostluk Grubu Üyesidir. İngilizce, Urduca, Arapça, Hintçe ve Japonca bilen Burhan Kayatürk, evli ve 3 çocuk babası.

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ KAYHAN TÜRKMENOĞLU

Kayhan Türkmenoğlu 25 Eylül 1962'de Van'da doğdu. Serbest ticaretle uğraştı. Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, Van Belediye Meclis Üyeliği, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği, Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Vakfı Kurucu Üyeliği, Jan-Der Yönetim Kurulu Üyeliği, Van'a Hizmet Vakfı Üyeliği, VASİAD Üyeliği, Emniyet Teşkilatı'nın Güçlendirilmesi Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği ve Van Tenis ve Yüzme İhtisas Kulübü Derneği Kurucu Üyeliğinde bulundu. Vanspor Kulübü yöneticiliği yaptı. Yerel Televizyonlar Birliği tarafından 2001'de verilen 'Halk Kahramanı Ödülü'nün yanı sıra pek çok kurum ve kuruluştan ödül aldı. Sosyo Ekonomik konuları içeren 10'a yakın rapor, ayrıca 'Avrupa Kapısında Doğu Anadolu Gerçeği' adlı yayınlanmış bir kitabı bulunmaktadır. Türkmenoğlu, evlidir. (DHA) DHA-Politika Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN

2023-05-15 19:17:17



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