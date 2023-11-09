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        Deprem uzmanı Prof. Dr. Ercan: O otelde kalmış olsaydım, belki benim de adım bir sokağa verilmişti

        VAN'da9 Kasım 2011'de meydana gelen, 40 kişinin hayatını kaybettiği 5,6 büyüklüğünde depreme ilişkin anısını paylaşan deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, DHA muhabirlerinin de yaşamını yitirdiği Bayram Oteli'nden son anda ayrıldığını söyledi. Yıkılan otelden yer ayırttığını ancak geç döndüğü için odasının başkasına verildiğini söyleyen Prof. Dr. Ercan, "Eğer çalışmaya gitmeyip, Bayram Oteli'nde kalmış olsaydım; ben de tıpkı Japon bilim insanı gibi ölen bir Türk bilim insanı olacaktım. Belki bir sokağa benim de adımı koyarlardı" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 11:48 Güncelleme: 09.11.2023 - 11:50
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        Deprem uzmanı Prof. Dr. Ercan: O otelde kalmış olsaydım, belki benim de adım bir sokağa verilmişti
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        VAN'da9 Kasım 2011'de meydana gelen, 40 kişinin hayatını kaybettiği 5,6 büyüklüğünde depreme ilişkin anısını paylaşan deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, DHA muhabirlerinin de yaşamını yitirdiği Bayram Oteli'nden son anda ayrıldığını söyledi. Yıkılan otelden yer ayırttığını ancak geç döndüğü için odasının başkasına verildiğini söyleyen Prof. Dr. Ercan, "Eğer çalışmaya gitmeyip, Bayram Oteli'nde kalmış olsaydım; ben de tıpkı Japon bilim insanı gibi ölen bir Türk bilim insanı olacaktım. Belki bir sokağa benim de adımı koyarlardı" dedi.

        Van'da 23 Ekim 2011'de meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde 604 kişi hayatını kaybetti; çok sayıda bina yıkıldı. Depremin en fazla yıkıma neden olduğu Erciş ilçesinin 3'te 1´i enkaza döndü. Kentte enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, bu kez 9 Kasım'da 5,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. İkinci depremde de 40 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. İkinci depremde Bayram Oteli de yıkıldı. Otelde aralarında DHA muhabirleri Sebahattin Yılmaz ile Cem Emir ve Japon yardım gönüllüsü Dr. Atsushi Miyazaki'nin de bulunduğu 24 kişi, hayatını kaybetti.

        'GEÇ KALDIĞIM İÇİN ODAYI BAŞKASINA VERMİŞLER'

        İkinci depremin 12'nci yıl dönümünde deprem çalıştayı için Van'a gelen jeofizik yüksek mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "23 Ekim depreminden sonra Van'a geldik. O gece nerede kaldığımı hatırlamıyorum. Sanırım araç içinde kaldık. Daha sonra tekrar 9 Kasım günü geldim. Bayram Oteli'nde yer ayırttık, sonra Erciş'e saha çalışmasına gittik. Gerek kırıkları gerekse yer kayma alanlarını çalışıyorum. Hangi konutlar nasıl, neden zarar görmüş onlara bakıyorduk ve geç saatte döndük. Bayram Oteli'ne döndüğümüzde, geç kaldığım için odayı başkasına verdiklerini söylediler. Arkadaşlar, binalara güvenemedikleri için 'araçlarda kalacağız' dediler. Ben de çok yorgun ve uykusuz olduğum için bir otel bulup, orada kaldım. Zaten benden başka hiç müşterisi yoktu. Ben de çok yorgun ve uykusuzdum. Daha sonra deprem oldu. Deprem anında yapılmaması gerekeni yaptım; merdivenlere koştum ve dışarı çıkmayı başarabildim" dedi.

        'BENDEN BAŞKA MÜŞTERİSİ DE YOKTU'

        Dışarı çıktıktan sonra Bayram Oteli'nin yıkıldığını öğrendiğini anlatan Prof. Dr. Ercan, "Eğer çalışmaya gitmeyip, Bayram Oteli'nde kalmış olsaydım; ben de tıpkı Japon bilim insanı gibi ölen bir Türk bilim insanı olacaktım. Belki bir sokağa benim de adımı koyarlardı. Böyle bir anım var. Benim kaldığım otel, depremi çok ağır hasarlı olarak atlattı. Kısmen duvarları yıkıldı. Aslında deprem sırasında yapılmaması gereken merdivenlere koşmaktı. Normalde bir yere sığınman gerekir ama zaten otel iyi değildi. Kalınmaması gereken bir oteldi. Kaldı ki benden başka müşterisi de yoktu. Depremi kaldığım otelde çok ağır hasarlı olarak atlattım" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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