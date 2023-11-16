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        Kadın bomba imha uzmanı: İsteyip de yapamayacağımız hiçbir alanın olmayacağını düşünüyorum

        VANEmniyet Müdürlüğü'nde görevli ve Türkiye'deki 5 kadın bomba imha uzmanı polisinden biri olan D.K.G. (36), kentte yaşayanların güvenliği için hata kabul etmeyen bu görevi titizlikle yapıyor. Mesleğinin gururunu yaşadığını söyleyen D.K.G., müdahale sırasında 35-40 kilo ağırlığındaki müdahale elbisesini de arkadaşlarının yardımıyla giydiğini belirterek, "Kadınların isteyip de yapamayacağı hiçbir alanın olmayacağını düşünüyorum. Yeter ki bir konuda istekli ve inançlı olsunlar" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 11:28 Güncelleme: 16.11.2023 - 11:35
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        Kadın bomba imha uzmanı: İsteyip de yapamayacağımız hiçbir alanın olmayacağını düşünüyorum
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        VANEmniyet Müdürlüğü'nde görevli ve Türkiye'deki 5 kadın bomba imha uzmanı polisinden biri olan D.K.G. (36), kentte yaşayanların güvenliği için hata kabul etmeyen bu görevi titizlikle yapıyor. Mesleğinin gururunu yaşadığını söyleyen D.K.G., müdahale sırasında 35-40 kilo ağırlığındaki müdahale elbisesini de arkadaşlarının yardımıyla giydiğini belirterek, "Kadınların isteyip de yapamayacağı hiçbir alanın olmayacağını düşünüyorum. Yeter ki bir konuda istekli ve inançlı olsunlar" dedi.

        İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde çalışan 13 yıllık polis memuru D.K.G., Türkiye'de görev yapan 5 kadın bomba imha uzmanı polisinden biri. Yaklaşık 7 yıldır bu görevi yapan D.K.G., bomba uzmanlığı mülakatlarına 3 kere girdiğini ve sonunda bu uzmanlığa hak kazandığını söyledi. Bomba uzmanlığının hassasiyet ve ciddiyet gerektiren bir alan olduğunu belirten D.K.G., "Çalışırken insanların hayatına dokunabilmek, devletimizin bekasını, milletimizin bütünlüğünü ve bayrağımızın birliğini daim ettirmek adına bu işi yapmaktan gurur duyuyoruz. Polis teşkilatının bomba imha biriminde Türkiye'de 5 kadın bomba uzmanından biri olmanın gururunu yaşayarak görevimi ifa ediyorum. Bomba uzmanlığı konusunda herhangi bir cinsiyet ayrımı yok. Önemli olan işini iyi yapabilmek ve tüm başarıları sergileyebilmektir. Ben bu konuda kadın, erkek ayrımı olduğunu düşünmüyorum. Mülakatlarda ve görevlerde herhangi bir cinsiyet ayrımı olmuyor. Kadınların isteyip de yapamayacağı hiçbir alanın olmayacağını düşünüyorum. Yeter ki bir konuda istekli ve inançlı olsunlar" diye konuştu.

        EKİPMANLAR YERLİ VE MİLLİ

        İşinin risklerine de değinen D.K.G., giydikleri müdahale elbisesinin 35-40 kilo, kullandıkları ekipmanların da tamamen yerli ve milli olduğunu söyledi. Müdahale kıyafetini giyerken arkadaşlarından yardım aldığını belirten D.K.G., "Kıyafeti giyerken diğer arkadaşlarımız, uzman personeller yardımcı oluyor. Müdahalelerde herhangi bir olumsuzluğa karşı bizi maksimum seviyede korumak amacıyla üretilmiş ve son teknoloji bir kıyafet. Tabii ki belli bir süre sonra bu kıyafet daha çok ağırlığını hissettiriyor. Bu anlamda daha kondisyonlu bir halde, hem fiziksel hem de beyin olarak yenilenmiş bir şekilde müdahalelerimizi yapıyoruz. Envanterimizde kullanmış olduğumuz, teknik cihazlar tamamen yerli ve milli olarak üretilmiştir. Bir ihbara gittiğimizde bu ekipmanlarımız bize büyük kolaylık sağlıyor" dedi.

        KÖPEKLER DE KATKI SAĞLIYOR

        Bomba uzmanı köpeklerinin de toplantı salonları, stadyumlar, miting alanları gibi etkinlikler öncesi önleyici aramalarda herhangi bir patlayıcı olduğunda tespit edebilmek amacıyla kendilerine kolaylık sağladığını anlatan D.K.G., "Bir patlayıcı olduğunda pasif olarak tepkilerini gösteriyorlar. Biz köpeğin vermiş olduğu tepkiye göre gerekli hazırlıklarımızı yapıp müdahalemizi ona göre yapıyoruz" ifadesini kullandı.

        Şüpheli paket gibi durumlarda merakla olayı izleyenler için de uyarılarda bulunan D.K.G., şöyle konuştu:

        "Biz tüm alanı insanlardan steril ediyoruz ve çevre emniyetinin dışında tutuyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızdan en büyük isteğimiz, bir şüpheli paket konusu olduğunda mümkün mertebe o alandan uzak durmalarıdır. Bizim her zaman söylediğimiz bir şey vardır. 'Sen bombayı görürsen, bomba da seni görür'. Herhangi bir olumsuz durumda kendi canları tehlikeye gireceğinden dolayı alandan uzak olmalarını istiyoruz. Vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı bir şekilde davranmalarını ve alandan uzaklaşmalarını istiyoruz. Bu konuda bizlere yardımcı olmalarını istiyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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