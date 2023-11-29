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        Van'da ambulans helikopter, göğüs hastaları için havalandı

        VAN'ınBahçesaray ilçesinde göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran Ramazan Elbir (79) ve Zerrin İyiçin (46), aynı ambulans helikopter ile ayrı ayrı kent merkezine sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 18:28 Güncelleme: 29.11.2023 - 18:30
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        Van'da ambulans helikopter, göğüs hastaları için havalandı
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        VAN'ınBahçesaray ilçesinde göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran Ramazan Elbir (79) ve Zerrin İyiçin (46), aynı ambulans helikopter ile ayrı ayrı kent merkezine sevk edildi.

        Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne göğüs ağrısı şikayetiyle başvuran Ramazan Elbir ve Zerrin İyiçin'in, ileri tetkik ve tedavisi için Van'a gönderilmesine karar verildi. Bunun üzerine hastane yetkilileri, İl Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla Elbir ve İyiçin'in sevk edilmesi için Sağlık Bakanlığı'ndan ambulans helikopter istedi. Bakanlığa ait ambulans helikopter, Elbir ve İyiçin'i ayrı ayrı Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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