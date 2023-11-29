Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da arazi arama- taramasında 51 kilo esrar ele geçirildi

        VAN'ınBaşkale ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen arazi arama- tarama faaliyeti sırasında 51 kilo 73 gram toz esrar ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 20:38 Güncelleme: 29.11.2023 - 20:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da arazi arama- taramasında 51 kilo esrar ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        VAN'ınBaşkale ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen arazi arama- tarama faaliyeti sırasında 51 kilo 73 gram toz esrar ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesi kırsalında arazi arama- tarama faaliyeti gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda araziye gizlenmiş 51 kilo 73 gram toz esrar ele geçirilirken, uyuşturucu ile ilgili kişi, ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Arda Turan: Açıklama yapmayacağım
        Arda Turan: Açıklama yapmayacağım
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Şiddeti sağanak sele yol açtı!
        Şiddeti sağanak sele yol açtı!
        Gazze'den 4. tahliye gerçekleşti!
        Gazze'den 4. tahliye gerçekleşti!
        2025 ve 2026'da büyüme ivmelenecek
        2025 ve 2026'da büyüme ivmelenecek
        İstanbul'da trafik felç oldu!
        İstanbul'da trafik felç oldu!
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! Aylık kazancını ifadesinde açıkladı!
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! Aylık kazancını ifadesinde açıkladı!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        İstanbul'da sağanak ve fırtına! 1 kişi hayatını kaybetti
        İstanbul'da sağanak ve fırtına! 1 kişi hayatını kaybetti
        Warren Buffet'ın sağ kolu yaşamını yitirdi
        Warren Buffet'ın sağ kolu yaşamını yitirdi
        Seçil Erzan dosyasında şoke eden tanık ifadesi!
        Seçil Erzan dosyasında şoke eden tanık ifadesi!
        TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı geldi
        TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı geldi
        "İsrail hukuk önünde hesap verecek"
        "İsrail hukuk önünde hesap verecek"
        'Bayan Kahkaha'dan acı haber
        'Bayan Kahkaha'dan acı haber
        İşte Emre Belözoğlu'nun ifadesi... Emre'nin parasını Terim'in damadı yatırmış!
        İşte Emre Belözoğlu'nun ifadesi... Emre'nin parasını Terim'in damadı yatırmış!
        132 yılda yapıldı... Erzincan'ın yürekleri ağza getiren yolu!
        132 yılda yapıldı... Erzincan'ın yürekleri ağza getiren yolu!
        Özür diledi
        Özür diledi
        2. tur bileti için 3 farklı hesap!
        2. tur bileti için 3 farklı hesap!
        150 milyon liralık maç!
        150 milyon liralık maç!
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar

        Benzer Haberler

        Van'da 51 kilo 73 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Van'da 51 kilo 73 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Van'da 46 yaşındaki kadın hasta, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıld...
        Van'da 46 yaşındaki kadın hasta, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıld...
        Van'da ambulans helikopter, göğüs hastaları için havalandı
        Van'da ambulans helikopter, göğüs hastaları için havalandı
        Van Büyükşehir Belediyesinde kışa hazırlık toplantısı yapıldı
        Van Büyükşehir Belediyesinde kışa hazırlık toplantısı yapıldı
        Van'da emniyet personelinin eğittiği boksörlerin hedefi milli takım
        Van'da emniyet personelinin eğittiği boksörlerin hedefi milli takım
        Prof. Dr. Ahmet Ercan: Van'ın, Erek Dağı'na doğru kaydırılması lazım
        Prof. Dr. Ahmet Ercan: Van'ın, Erek Dağı'na doğru kaydırılması lazım