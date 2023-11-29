Van'da arazi arama- taramasında 51 kilo esrar ele geçirildi

VAN'ınBaşkale ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen arazi arama- tarama faaliyeti sırasında 51 kilo 73 gram toz esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesi kırsalında arazi arama- tarama faaliyeti gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda araziye gizlenmiş 51 kilo 73 gram toz esrar ele geçirilirken, uyuşturucu ile ilgili kişi, ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.