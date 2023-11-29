Van'da 51 kilo 73 gram uyuşturucu ele geçirildi
Van'ın Başkale ilçesinde 51 kilo 73 gram toz esrar ele geçirildi.
Van'ın Başkale ilçesinde 51 kilo 73 gram toz esrar ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, 27 Kasım'da Başkale ilçesi kırsalında operasyon düzenleyen ekipler, 51 kilo 73 gram toz esrar ele geçirdi.
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