Van'da 46 yaşındaki kadın hasta, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Van'ın Bahçesaray ilçesinde göğüs ağrısı olan kadın hasta, ambulans helikopterle Van'daki hastaneye nakledildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 46 yaşındaki Z.İ, göğüs ağrısı şikayeti ile Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Doktorlar, hastanın ileri tetkik ve tedavisi için Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verdi.

Bunun üzerine ilçeye yönlendirilen ambulans helikoptere alınan hasta, Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.