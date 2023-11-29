Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da 46 yaşındaki kadın hasta, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

        Van'ın Bahçesaray ilçesinde göğüs ağrısı olan kadın hasta, ambulans helikopterle Van'daki hastaneye nakledildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 19:35 Güncelleme: 29.11.2023 - 19:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da 46 yaşındaki kadın hasta, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van'ın Bahçesaray ilçesinde göğüs ağrısı olan kadın hasta, ambulans helikopterle Van'daki hastaneye nakledildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 46 yaşındaki Z.İ, göğüs ağrısı şikayeti ile Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

        Doktorlar, hastanın ileri tetkik ve tedavisi için Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verdi.

        Bunun üzerine ilçeye yönlendirilen ambulans helikoptere alınan hasta, Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Gazze'den 4. tahliye gerçekleşti!
        Gazze'den 4. tahliye gerçekleşti!
        İstanbul'da trafik felç oldu!
        İstanbul'da trafik felç oldu!
        Şiddeti sağanak sele yol açtı!
        Şiddeti sağanak sele yol açtı!
        Yatırımlar nasıl etkileniyor?
        Yatırımlar nasıl etkileniyor?
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! Aylık kazancını ifadesinde açıkladı!
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! Aylık kazancını ifadesinde açıkladı!
        İstanbul'da sağanak ve fırtına! 1 kişi hayatını kaybetti
        İstanbul'da sağanak ve fırtına! 1 kişi hayatını kaybetti
        Warren Buffet'ın sağ kolu yaşamını yitirdi
        Warren Buffet'ın sağ kolu yaşamını yitirdi
        Seçil Erzan dosyasında şoke eden tanık ifadesi!
        Seçil Erzan dosyasında şoke eden tanık ifadesi!
        İşte Buruk'un Manchester 11'i!
        İşte Buruk'un Manchester 11'i!
        İSKİ'den önemli açıklama! Barajlardan haber var!
        İSKİ'den önemli açıklama! Barajlardan haber var!
        TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı geldi
        TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı geldi
        "İsrail hukuk önünde hesap verecek"
        "İsrail hukuk önünde hesap verecek"
        'Bayan Kahkaha'dan acı haber
        'Bayan Kahkaha'dan acı haber
        İşte Emre Belözoğlu'nun ifadesi... Emre'nin parasını Terim'in damadı yatırmış!
        İşte Emre Belözoğlu'nun ifadesi... Emre'nin parasını Terim'in damadı yatırmış!
        132 yılda yapıldı... Erzincan'ın yürekleri ağza getiren yolu!
        132 yılda yapıldı... Erzincan'ın yürekleri ağza getiren yolu!
        Özür diledi
        Özür diledi
        2. tur bileti için 3 farklı hesap!
        2. tur bileti için 3 farklı hesap!
        150 milyon liralık maç!
        150 milyon liralık maç!
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar

        Benzer Haberler

        Van'da 51 kilo 73 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Van'da 51 kilo 73 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Van'da ambulans helikopter, göğüs hastaları için havalandı
        Van'da ambulans helikopter, göğüs hastaları için havalandı
        Van Büyükşehir Belediyesinde kışa hazırlık toplantısı yapıldı
        Van Büyükşehir Belediyesinde kışa hazırlık toplantısı yapıldı
        Van'da emniyet personelinin eğittiği boksörlerin hedefi milli takım
        Van'da emniyet personelinin eğittiği boksörlerin hedefi milli takım
        Prof. Dr. Ahmet Ercan: Van'ın, Erek Dağı'na doğru kaydırılması lazım
        Prof. Dr. Ahmet Ercan: Van'ın, Erek Dağı'na doğru kaydırılması lazım
        DOSYA HABER/TÜRKİYE'NİN MAĞARALARI - Van'daki mağaralar doğaseverlerin ve a...
        DOSYA HABER/TÜRKİYE'NİN MAĞARALARI - Van'daki mağaralar doğaseverlerin ve a...