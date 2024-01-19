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        2 derslikli okulun tek öğrencisi Hasret'in karne sevinci

        VAN'ın Gürpınar ilçesi Yaşlıdal mezrasındaki 2 derslikli okulun tek öğrencisi 2'nci sınıf öğrencisi Hasret Aydın (8), sömestir tatili nedeniyle karne heyecanı yaşadı. Hasret, karnesini her gün kendisini okula getirip, götüren öğretmeni Şahin Aydın'ın (31) elinden aldı. Ücretli öğretmen Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu'nun gönderdiği sırt çantasını da Hasret'e karne hediyesi olarak teslim etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 09:39 Güncelleme: 19.01.2024 - 09:40
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        2 derslikli okulun tek öğrencisi Hasret'in karne sevinci
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        VAN'ın Gürpınar ilçesi Yaşlıdal mezrasındaki 2 derslikli okulun tek öğrencisi 2'nci sınıf öğrencisi Hasret Aydın (8), sömestir tatili nedeniyle karne heyecanı yaşadı. Hasret, karnesini her gün kendisini okula getirip, götüren öğretmeni Şahin Aydın'ın (31) elinden aldı. Ücretli öğretmen Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu'nun gönderdiği sırt çantasını da Hasret'e karne hediyesi olarak teslim etti.

        Gürpınar ilçesine 70 kilometre uzaklıktaki Dağseven Mahallesi'nin 15 hane ve 90 nüfuslu Yaşlıdal mezrasındaki 2 derslikli okulda, sadece 1 öğrenci eğitim görüyor. 1998'de inşa edilen, 22 öğrenci ile eğitim-öğretim yılına başlayan okulda, 2 yıl önce öğrenci sayısı 3'e düştü. Geçen sene de 2 öğrencinin ortaokula başlaması ile okulda, sadece 1 öğrenci kaldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce ücretli atanan öğretmen Şahin Aydın, 2'nci sınıf öğrencisi Hasret Aydın'ı her gün evinden alıp, getirdiği okulda ders veriyor.

        Sömestir tatiliyle birlikte okulun tek öğrencisi Hasret de karne heyecanı yaşadı. Sabah okuluna gelen Hasret, kitap okuma etkinliğinden sonra karnesini öğretmeni Şahin Aydın'ın elinden aldı. Öğretmen Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu'nun karne hediyesi olarak gönderdiği sırt çantasını da Hasret´e teslim etti.

        'OKUYUP DOKTOR OLACAĞIM'

        Oldukça başarılı olan Hasret, okuyup doktor olacağını belirterek, "Bugün karnemi aldım. Çok mutuyum. Okulun tek öğrencisi olduğum için ayrıca şanslıyım. Ara tatilde öğretmenimin verdiği ödevleri yapacağım, bol bol eğleneceğim. Artan zamanlarımda da kitap okuyacağım" dedi. 

        Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü'nden 4 yıl önce mezun olup, ücretli öğretmenlik yapmaya başlayan Şahin Aydın, "2 yıl önce 3 öğrencimiz vardı. Bu öğrencilerden 2'si ortaokula gidince öğrenci sayımız 1'e düştü. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz tek öğrenci için bile okulu açık bıraktı. Bu da eğitim-öğretime ne kadar önem verildiğini gösteriyor. Hasret için eğitim öğretime aralıksız devam ettik. Normal müfredat neyse onu uyguladık. Bir dönemin sonuna geldik. Sömestir tatili nedeniyle öğrencimiz karnesini aldı. Bütün dersleri çok iyi. Sadece Türkçe ve İngilizcede küçük sorunları var. Onu da ikinci dönem düzeltir inşallah" dedi.

        'OKULUN TEK ÖĞRENCİSİ OLDUĞU İÇİN ÇOK AVANTAJLI'

        Hasret'in okulun tek öğrencisi olması nedeniyle şanslı olduğunu da ifade eden öğretmen Aydın, "Çünkü birebir ilgilendik. Normalde 30 kişilik bir sınıfta bir öğretmen öğrenciye fazla vakit ayıramıyor. Ama ben ders saatleri boyunca Hasret ile ilgilendim. Bu yönde çok avantajlı. Bugün karnesini aldığı için çok heyecanlı. Her gün evinden alıp getiriyorum. Ders bitince tekrar evine bırakıyorum. Hasretin başarılı olması için elimden geleni yaptım ve yapmaya devam edeceğim. Bu konuda bizim her türlü sorunumuzla ilgilenip destek veren ilçe kaymakamımız başta olmak üzere İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlerimize de çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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