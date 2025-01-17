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        Ana sınıfı açılışıyla gündeme gelen öğrenciler, birçok ilden gönderilen karne hediyeleriyle sevindi

        NECMETTİN KARACA - Van'ın Erciş ilçesine bağlı kırsal Topraklı Mahallesi'ndeki okulun ana sınıfını yenileyen öğretmenlerine ve velilere destek veren minik öğrencilere, yurdun dört bir yanından hayırseverler ve kurumlar tarafından karne hediyesi gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 11:18 Güncelleme: 17.01.2025 - 11:18
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        Ana sınıfı açılışıyla gündeme gelen öğrenciler, birçok ilden gönderilen karne hediyeleriyle sevindi
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        NECMETTİN KARACA - Van'ın Erciş ilçesine bağlı kırsal Topraklı Mahallesi'ndeki okulun ana sınıfını yenileyen öğretmenlerine ve velilere destek veren minik öğrencilere, yurdun dört bir yanından hayırseverler ve kurumlar tarafından karne hediyesi gönderildi.

        İlçeye 15 kilometre uzaklıktaki Topraklı köyünde bulunan 2 derslikli okulda görevli 3 kadın öğretmen, öğrenci ve velilerin desteğiyle 2 odadan oluşan ana sınıfını boyamış, tadilatını yaparak daha ferah bir görünüme kavuşturmuştu. Onarım işlerinin ardından öğretmenler tarafından düzenlenen temsili törenle okulun açılış kurdelesini kesen öğrencilerin görüntüleri de yürekleri ısıtmıştı.

        Öğretmen, öğrenci ve velilerin ortaya koyduğu fedakarlığa kayıtsız kalamayan Türkiye'nin birçok yerinden hayırseverler ve kurumlar, minik çocuklara karne hediyesi gönderdi.

        Görevlilerince teslim alınan oyuncak, müzik aletleri, kırtasiye malzemeleri ve kitaplar, Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu tarafından öğrencilere teslim edildi.

        Açılış törenindeki görüntüleriyle herkesin gönlüne dokunan öğrencilere gönderilen hediyeler, karne sevinçlerini ikiye katladı.

        - "Mutlu çocuklar güçlü Türkiye demektir"

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu, AA muhabirine, fedakarlıklarıyla herkesin gönlünde taht kuran Topraklı İlkokulu'nda eğitim gören öğrencilerle bir araya geldiklerini söyledi.

        Okulda büyük bir dayanışma örneğinin sergilendiğini belirten Zorlu, şöyle konuştu:

        "Ülkemizin birçok ilinden ve kurumlardan gönderilen hediyeleri çocuklarımıza takdim ettik. Özellikle TRT Çocuk ve TÜBİTAK tarafından gönderilen kitaplar, hediyeler çocuklarımızı çok mutlu etti. Biz de onların mutluluğuna ortak olduk. Bu anlamda destek veren bütün kurumlarımıza çocuklarımız adına teşekkür ediyoruz. Çok anlamlı bir gün yaşadık. Çocukların yüreğine dokunarak onları kazanıyoruz, yarınları hep birlikte inşa ediyoruz. Mutlu çocuklar güçlü Türkiye demektir. Topraklı İlkokulu'ndan herkese sevgilerimizi gönderiyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki çocukları mutlu ettiniz. Öğretmenlerimizi de özverili çalışmalarından dolayı kutluyorum."

        - "Çocuklarımız çok mutlu oldular"

        Okul öncesi öğretmeni Cansu Ödemiş ise okulda çok mutlu bir gün yaşadıklarını ifade etti.

        Yaptıkları çalışmanın ülke genelinde karşılık bulduğunu vurgulayan Ödemiş, "Ana sınıfımızı yenilemiştik ve çocuklarımızla açılışımızı yapmıştık. Şimdi Türkiye'nin dört bir yanından çocuklarımız için oyuncaklar, eğitim materyalleri, kitaplar gönderildi. Çocuklarımız çok mutlu oldu. Çok mutluyuz, tarif edemediğimiz duygular yaşıyorum." diye konuştu.

        Öğrenci Belinay Arslan da gönderilen hediyelerle karne sevinçlerinin ikiye katlandığını belirterek, "Bize hediyeler, oyuncaklar gönderildi. Hepsi birbirinden güzeldi. Bebeğimi çok seviyorum. Herkese çok teşekkür ederim." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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